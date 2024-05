Deportes Ampliar (Foto: Pep Portas) Joan Lleonart y Marta Mansito, campeones de la Copa de España Optimist, Gran Trofeo Almería miércoles 01 de mayo de 2024 , 18:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la categoría SUB13 el título nacional es para Atrhur Baker y Alba Ponce, tras cerrarse la tercera y última jornada que ha estado marcada por el fuerte viento que ha dejado a la flota en tierra y sin poder completar una prueba El Club de Mar Almería ha coronado a los nuevos campeones de la Copa de España, Gran Trofeo Almería, en una tercera y última jornada marcada por el fuerte viento. Joan Lleonart (CN El Balís) y Marta Mansito (RCN Gran Canaria), son los nuevos campeones de la Copa de España Optimist, Gran Trofeo Almería 2024 con tres pruebas completadas, todas cerradas ayer sábado, único día en el que se ha podido navegar. En la categoría SUB13 el título viaja a Jávea y Gran Canaria, de la mano de Atrhur Baker y Alba Ponce respectivamente. El comité adelantaba en la jornada de ayer la hora de salida a la primera prueba del día, tercera jornada, con el objetivo de poder hacer algo, pero no ha sido así. A las 9.00 horas, momento en el que se debía pitar Delta, todos al área de regatas, el viento ya estaba establecido en 22 nudos, subiendo en el transcurso de la mañana hasta los 25 constantes y superando en ocasiones los 35 nudos de intensidad. Es por ello por lo que el comité de regatas izaba en tierra aplazamiento, en espera de unas mejores condiciones, que bajase la intensidad del viento ante la posibilidad de que entrase un pequeño chubasco, que tampoco ha llegado, aunque el viento seguía subiendo en intensidad. Sobre 13.50 horas se tomaba la decisión de izar en tierra inteligencia sobre ‘A’ por lo que no iban a celebrarse más pruebas. Con ello, tras tres jornadas en las que solo se ha podido navegar un día, sábado 30 de abril, con tres pruebas cerradas, se pueden configurar los podios en la copa de España. Joan Lleonart es el campeón de la copa, seguido de Joan Domingo (CN Cambrils) y bronce para Sean Dylan Sadler (CN S’Arenal). El top ten se cierra con Lucas Montoya (CN S’Arenal), Mateo Carbonell (CN Jávea), Iñigo Jauregui (CN Hondarribia), Álvaro Ramón-Borja (RCR Alicante), Manuel Florido (RCN Gran Canaria), Iker Múgica (CN Cambrils) y Oriol Costabella (RCN Barcelona). En cuanto a las féminas Marta Mansito se alza con el cetro nacional, seguida de Lili María Skomska, también del náutico Gran Canaria, mientras que el bronce es para Beatriz Quintana (CN Cala Gamba). Por detrás, las diez mejores clasificadas en Almería han sido: Mónica Osha (RCN Palma), Mª Antonia Peñalver (CN Mar Menor), Elena López (CN El Masnou); Lucia Sotomayo (CN El Masnou), Agnes Hadzi (CN EL Balis), Valentina Belso (RCN Torrevieja) y Marina Garau (CN S’Arenal). En la flota SUB13, junto a Baker y en ese top ten se han clasificado Izán Rogel e Iván Sáez, ambos del RCN de Torrevieja con la medalla de plata y bronce respectivamente. Tras ellos, Marc Provensal (RCN Pto. Pollença), Lucas Garrido (CN Arenys de Mar), Pablo López (RCN Valencia), Gonzalo Ballester (RCN Torrevieja), Jan Palou (RCN de Palma), Martín Megia (CN Cambrils) y Santiago Pérez (RCN Tenerife). En féminas, Emma Frau (RCN Palma) e Inés Rodado (CN Mar Menor), plata y bronce acompañan a Ponce en el podio. Mª de las Mercedes Medel (CN Sevilla) es cuarta, seguida de María Guindin (RCN Gran Canaria), Alexandra Youji Wang y Atia Hoyo, ambas del RCN de Valencia, Myriam Merino (CM Varadero), Laura Angulo (RCM del Abra) y Raquel Sanchis (RCN de Valencia) cerrando esa clasificación de las 10 mejores en Almería. La entrega de trofeos ha contado con la presencia de Antonio Jesús Casimiro, Concejal Delegado de Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte; Joaquín Valero, presidente AECIO; Mariano Sarmiento, presidente del Club de Mar, acompañado por Alejandro Fresneda, vicepresidente. Tras la entrega de trofeos se ha procedido a la presentación oficial de los regatistas que representarán a España en el Europeo de Optimist en Italia y el Mundial de Argentina en este 2024. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.