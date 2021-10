Deportes José Antonio Aznar gana el Rallye Costa de Almería domingo 31 de octubre de 2021 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha entregado en la noche de ayer, sábado, el trofeo al almeriense José Antonio Aznar, y el copiloto José Crisanto Galán, como ganador del 46º Rallye ‘Costa de Almería’. El acto se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones Cabo de Gata-El Toyo, que ha sido la base de la competición. El rallye se ha celebrado el viernes día 29 y el sábado 30 de octubre, recorriendo los municipios de Vícar, Níjar, Tabernas, Lucainena, Turrillas, Benitagla, Benizalón, Uleila del Campo y Cóbdar. El rallye ha constado de 441,82 kilómetros de los que 115,08 son tramos cronometrados. El almeriense José Ántonio Aznar es el actual líder del campeonato de Andalucía. La competición ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

