José Antonio Aznar vence en un disputadísimo 48 Rallye Costa de Almería lunes 02 de octubre de 2023 , 08:10h José Ignacio García Bejarano y Javier Galdeano se impusieron en Regularidad Sport, y Sergio y Laura Alarcón fueron los ganadores en Regularidad La edición número 48 del Rallye Costa de Almería se disputó a lo largo de las jornadas del 30 de septiembre y el 1 de octubre con un emocionante desenlace ya que el triunfo absoluto no se decidió hasta la llegada del último tramo. La victoria fue finalmente para José Antonio Aznar y Osel Román, que acabaron imponiéndose con su Porsche después de recuperar en los tramos del domingo el tiempo perdido a causa de un problema mecánico en su vehículo cuando se completada la etapa del sábado.



El rallye arrancó desde la Avenida García Lorca de Almería a las cuatro de la tarde del sábado para disputar las cuatro especiales previstas en el programa de la jornada inicial de la competición, con dos pasadas a los tramos de Vícar y Enix - Alhama de Almeria. En las tres primeras el mejor crono lo marcaron Aznar y Román, pero fallos en la alimentación de combustible del Porsche les hicieron perder cerca de un minuto y medio en la última, que se adjudicaron Jesús Adorna y Enrique Acevedo, segundos hasta ese momento con su Peugeot 208 R5 T16.



Los sevillanos pasaron a liderar la clasificación, seguidos a cerca de veinticinco segundos por Sergio Hernández y su copiloto, Miguel Alonso, y a más de un minuto por el padre del piloto murciano, Francisco José Hernández, tercero con su Porsche haciendo equipo con el experimentado Sergio Salom. Aznar y Román terminaron la etapa en el cuarto puesto, a un minuto y diez segundos del liderato. Una diferencia que el piloto almeriense y su copiloto fueron recortando de forma constante el domingo por la mañana a base de ser los más rápidos en todas las especiales.



Tras ganar las tres primeras, el almeriense y su copiloto eran todavía terceros, pero estaban ya a sólo diez segundos y medio del primer puesto, que seguían ocupando Adorna y Acevedo, con Sergio Hernández y Miguel Ángel Alonso habiéndose acercado también a los líderes, de quienes les separaban menos de ocho segundos.



Con tan escasas diferencias la tensión era máxima ante la última especial del rallye, segundo paso por el tramo de Ricaveral, en cuyos cerca de quince kilómetros José Antonio Aznar y Osel Román culminaron su remontada con un magnífico crono que les permitió batir a los dos equipos que les precedían en la clasificación para proclamarse ganadores del 48 Rallye Costa de Almería. La segunda posición fue para Jesús Adorna y Enrique Acevedo, que terminaron a trece segundos de los ganadores y poco más de uno por delante de los terceros clasificados, Sergio Hernández y Miguel Ángel Alonso.



Este triunfo de José Antonio Aznar es el sexto que el piloto de Cuevas de Almanzora logra en la prueba organizada por el Automóvil Club de Almería, lo que le sitúa en el palmarés histórico de la competición en el segundo lugar, a una victoria de las siete logradas por el malagueño Enrique Villar.



Por lo que respecta a las demás clasificaciones en disputa en el rallye de velocidad, en la Copa FAA los ganadores fueron Miguel Ángel Zunino e Ignacio Ramírez, que se impusieron con un Suzuki Swift al Audi del certamen, Juan Jesús Coca, y su copiloto, Luisa Benítez. En el Trofeo Junior de pilotos el primer puesto fue para Fernando Cruz, decimotercero de la general junto a Aitor Cruz en un Citroën Saxo, mientras que el primer copiloto Junior clasificado fue Enrique Acevedo, segundo absoluto junto a Jesús Adorna y la victoria entre las copilotos femeninas la consiguió Nerea Trujillo, que terminó sexta 'scratch' haciendo equipo en un Renault Clío con Domingo González Troya. Por lo que respecta a la Copa F2000, los puntos de la primera posición se los anotaron Ricardo Martínez y Dionisio Montoya, vigésimos en la clasificación general con su SEAT Ibiza.



En la categoría de Regularidad Sport, José Ignacio García Bejarano y Javier Galdeano se pusieron al frente de la clasificación con su Volkswagen Golf en la segunda especial del sábado y ya mantuvieron el primer puesto hasta el final a mediodía del domingo. En el podio les acompañaron, en la segunda posición, Jesús Luque y María Luisa Villegas, que compitieron también a bordo de un VW Golf, y Manuel Fuentes y Antonio Pérez, que completaron la tabla con su BMW 323.



En Regularidad Clásica, llegaron como triunfadores a la meta de Almería Sergio y Laura Alarcón, líderes de principio a fin del rallye con su SEAT 124. Tras ellos estuvieron en todo momento Antonio Hernández y José Francisco Luque, segundos clasificados con su Talbot Samba, siendo la tercera posición para Antonio Gabriel Flores y Gervasio Vicente Tapia, que accedieron al tercer puesto en la parte final de la prueba con su Mini Cooper.



Finalmente, el podio del Campeonato provincial de automovilismo `Trofeo Diputación de Almería´ lo conformaron José Antonio Aznar y Osel Román como primeros clasificados; Cristian Parrilla y Juan Francisco Ceba fueron segundos y en tercer lugar Juan Antonio Cid y Patricia Gutiérrez.



La próxima cita del CARA´23 tendrá lugar los próximos 23 y 24 de octubre con motivo del Rallye Slicks de Sevilla.

Noticias relacionadas Arranca el Rallye 'Costa de Almería' que recorre la provincia El Rallye 'Costa de Almería' hará rugir a la provincia este fin de semana Conoce los detalles del 48 Rallye 'Costa de Almería'