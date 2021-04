Deportes José Antonio Martínez y Mariano Blanes, ganan en la primera jornada de los JDM de Pesca viernes 30 de abril de 2021 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Coordinados por Alpe Club, los XXXVI Juegos Deportivos Municipales se han realizado en la playa de la Romanilla con medidas de seguridad



Los Juegos Deportivos Municipales, competición organizada por el Patronato Municipal de Deportes en su XXXVI edición, continúan con su celebración, esta vez en la playa de la Romanilla, que la primera jornada de los JDM de Pesca ha reunido a numerosos chavales aficionados a la pesca en la categoría infantil y juvenil.





Coordinado por Alpe Club, la jornada se ha celebrado con éxito y los participantes han podido disfrutar de un día tranquilo y entre las piezas que se vieron han destacado algunas como un sargo, tordo, herreras y una baila de buen porte.



En la categoría infantil, los premiados han sido, en primer puesto, con la medalla de oro, José Antonio Martínez González; en el segundo puesto, con medalla de plata, David Martínez López y en el tercer lugar, con un bronce, Antonio Aguilera Torres.



Para la categoría juvenil, en el primer puesto, se proclamó ganador Mariano Blanes García; en el segundo puesto, Ana Góngora López y en tercera posición, Lucas Rodríguez Torres.



Desde Alpe Club han transmitido el agradecimiento “a cada uno de los participantes y a los padres por acompañarlos en un día importante para ellos, por el buen hacer y por seguir las medidas sanitarias necesarias para poder realizar la prueba sin ninguna incidencia”, resaltando así, “la cara de satisfacción de cada uno de ellos practicando el deporte que más les gusta porque no tiene precio”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.