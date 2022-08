Deportes Los juveniles de la UD Almería se toman la revancha y ganan al Real Madrid viernes 26 de agosto de 2022 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa María Vázquez entregó los trofeos de una competición en la que también ha participado la cantera del Villarreal y La Cañada Atlético Esta vez sí ha sido posible. Si la UD Almería jugó un gran partido contra el Real Madrid en su estreno en las Liga Santander, pero acabó perdiendo 1-2, los juveniles se han tomado la revancha y anoche lograron el triunfo sobre el Real Madrid, proclamándose campeones de la IX Torneo de Fútbol Feria Juan Oncala, uno de los mejores del panorama nacional y que cada año trae a la ciudad a algunas de las mejores canteras de España. La alcaldesa en funciones, María Vázquez, entregó los trofeos a los finalistas y campeones y manifestó que “la Feria de Almería es también deportiva, con más de 30 competiciones, la mayoría de las cuales son de deporte base, como este torneo juvenil”. Esta frase la desarrolla aseverando que “la ciudad está muy motivada con el fútbol gracias a la presencia de la UD Almería en Primera, pero también es importante cuidar la cantera, que tiene gran talento como han demostrado en este torneo La Cañada Atlético y la UD Almería”. En el plano deportivo, la UD Almería y el Real Madrid accedieron a la final tras derrotar, respectivamente, a Villarreal y UD La Cañada Atlético, en ambos partidos por 3-1. Y ese fue también el resultado de la final, que ganó la UD Almería. La primera parte fue muy disputada, pero que se giró favorable al equipo blanco gracias al gol de Iker Gil. Antes de finalizar la primera parte la UD Almería logró nivelar el resultado. En la segunda parte, el Real Madrid se volcó sobre la portería del equipo almeriense, que supo defenderse y salir bien al contragolpe, logrando a mediados de la segunda ponerse por delante en el marcador, con gol de Marcal Cassdevall. A partir de ahí se defendió perfectamente con contras cada vez más peligrosas, y si bien pudo rematar el partido antes, fue casi concluyendo el partido cuando un maravilloso disparo desde fuera del área de Mateus Da Prada colocó el definitivo 3-1 y la alegría en unas pobladas gradas. La primera edil, María Vázquez, acompañada por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, entregó el trofeo al mejor jugador, Valentín Gómez, de la UD Almería, y a los finalistas y campeones, de un torneo que rinde homenaje póstumo al vicepresidente de La Cañada Atlético, Juan Oncala. Un torneo que demostró la calidad y el talento del fútbol juvenil almeriense y español, y, lo más importante, una competición donde predominó el compañerismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

