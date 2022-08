Almería Ampliar José María Martín es el nuevo subdelegado de Gobierno en Almería martes 16 de agosto de 2022 , 18:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José María Martín Fernández (El Ejido, 1976) ha sido nombrado este martes subdelegado del Gobierno de España en Almería tras la renuncia de su antecesor Manuel de la Fuente, quien solicitó su relevo a finales del pasado mes de julio por "motivos de salud". El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha efectuado el nombramiento y le ha deseado al nuevo subdelegado "éxitos y aciertos" durante su nueva etapa al frente de la Administración General del Estado en la provincia almeriense, según ha indicado la Sudbdelegación en una nota. Licenciado en Derecho, José María Martín es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales y del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, administración en la que ha permanecido desde 2001 hasta 2019 ejerciendo como delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (2016-2018) y delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería hasta 2019. José María Martín fue además diputado por la provincia en la X Legislatura del Parlamento andaluz, formando parte de las Comisiones Legislativas Permanentes de Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Presidencia y Administración Local; y Economía y Conocimiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

