Crespo destaca la importancia que tendrán las infraestructuras hídricas esta legislatura

martes 16 de agosto de 2022 , 18:20h

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión de trabajo con el secretario general del Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, y con los directores generales de Infraestructuras del Agua y de Recursos Hídricos, Álvaro Real y Susana Benavides, respectivamente, para abordar los grandes retos que se presentan en esta materia en la presente legislatura. La máxima responsable del área ha agradecido la sensibilidad del presidente Juanma Moreno al crear una secretaría específica para el agua.

Carmen Crespo ha explicado que “ésta va a ser la legislatura del agua, con la finalización de las obras de los dos decretos de sequía”. Y es que, como ha manifestado, “evidentemente no podemos hacer que llueva, pero sí podemos poner a disposición de la ciudadanía las infraestructuras necesarias que nos permite la tecnología para evitar que tengamos dificultades adicionales”.

La consejera ha incidido en que “nos encontramos ante una situación de dificultad, motivada por la sequía, y desde la Junta de Andalucía, con nuestro presidente Juanma Moreno a la cabeza, no vamos a dejar de dar los pasos necesarios, apostando por el agua, no solo desde el punto de vista agrícola o del abastecimiento, también para garantizarla a los sectores turístico e industrial”.

Crespo ha recordado que “desde el Gobierno de Andalucía tenemos muy claro que hay que apostar por no desdeñar ninguna fuente hídrica. Estamos a favor de las interconexiones hídricas, las conducciones, las aguas subterráneas, el agua desalada y, por supuesto, las aguas regeneradas”. Éstas últimas tendrán un especial protagonismo en esta legislatura para proporcionar agua para los regantes. Al respecto, la consejera ha recordado que “desde la Consejería ya trabajamos en el que será el II Plan de Aguas Regeneradas, así como en nuevas conexiones de nuestra competencia” porque, como ha añadido, “cada gota cuenta”

Carmen Crespo ha recordado que el ejecutivo andaluz puso en marcha una línea de ayudas de 25 millones, que está pendiente de resolución, 10 millones de euros para respaldar infraestructuras de conexión con estaciones depuradoras de aguas regeneradas (EDAR) y los 15 millones restantes para nuevos regadíos abastecidos con estos recursos hídricos adicionales. La consejera ha dejado claro que “estamos inmersos en una importante crisis motivada por la guerra en Ucrania, con elevados costes de producción y necesitamos que todas las administraciones estén a la altura de las circunstancias”.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha subrayado la importancia de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y ha advertido de que “el Gobierno de España tiene que colaborar también para evitar que siga acrecentándose la desventaja de Andalucía y otros territorios del sur con respecto a territorios con mayor disponibilidad hídrica”. Carmen Crespo ha vuelto a pedir al Estado una reprogramación de los fondos Next Generation “para que vengan más recursos para el agua”. Crespo ha insistido en la necesidad de que exista “solidaridad entre territorios”. Para la consejera, “el agua no puede tratarse como un tema político, sino socioeconómico, no es de nadie, es de todos”.

La consejera de Agua ha pedido, además, la convocatoria “urgente” de la Mesa Nacional de la Sequía, donde demandará, una vez más, la puesta en marcha de las obras hidráulicas de interés general del Estado. Se trata del foro ideal para, como ha asegurado, para “abordar conjuntamente la situación de déficit hídrico y que la administración central active, como ha hecho el Gobierno andaluz, medidas de emergencia”. Crespo mantendrá una reunión el próximo 9 de septiembre con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que volverá a trasladar la necesidad de la puesta en marcha de las obras hidráulicas competencia del Gobierno central.

Respecto al agua desalada, Carmen Crespo ha pedido, de nuevo, la ampliación de desaladoras como, por ejemplo, las de Carboneras o el Campo de Dalías, en la provincia de Almería, así como una bonificación, como mínimo, hasta los 0,30 euros, no solo para el regadío, también para municipios que se surten mayoritariamente de esta fuente hídrica para su abastecimiento.

Por otra parte, la consejera anima al sector a participar de forma activa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del agua para que “Andalucía pueda tener la mayor presencia posible y pueda beneficiarse de esta financiación europea”. Al respecto, Crespo ha manifestado la “importancia de que el Gobierno de España permita una cogobernanza en materia hídrica con las comunidades autónomas a la hora de decidir el destino de los fondos que han de venir para paliar los efectos de la sequía y garantizar el suministro de agua”.

El Gobierno de Andalucía ha movilizado entre los dos decretos de sequía 143 millones de euros para obras hidráulicas fundamentales en las cuencas que son de su competencia, como son la Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y Cuencas Mediterráneas. Éstas suponen solo el 33% del territorio andaluz, con el 67% restante, la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, con competencia estatal.

La semana pasada, la consejera visitó la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde han comenzado unas obras vitales para garantizar el abastecimiento de agua en la zona. En concreto, con una inversión global de 35 millones de euros, la conducción beneficiará en una primera fase a los núcleos de población de Aracena, Carboneras, Jabuguillo, La Umbría, Valdeazufre, Higuera de la Sierra, Puerto Gil, Corteconcepción y Puerto Moral, mientras que en las fases 2 y 3 se extenderá a los núcleos de Cortelazor, Fuenteheridos, Las Chinas, Galaroza, Navahermosa, Jabugo, El Repilado, La Nava, Los Marines y Santa Olalla del Cala.

La pasada semana, además, la consejera visitó Málaga para presidir la puesta a disposición de la mejora del Bombeo de La Rosaleda, que permite el trasvase de agua desde la capital malagueña a la Axarquía. Con esta actuación se genera un volumen de 18 hectómetros cúbicos, 6 de ellos para abastecimiento y los 12 restantes para los regantes a través de aguas regeneradas. Se trata de una obra clave que forma parte del primer decreto de sequía. Crespo anunció, asimismo, que, dentro del segundo decreto de sequía “vamos a alcanzar los 19 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas con los terciarios del Peñón del Cuervo”.

Respecto a otros territorios de la comunidad autónoma, Crespo ha recordado que en el Sistema de Cuevas del Almanzora “avanzan a buen ritmo las actuaciones para la mejora de la garantía de abastecimiento en los municipios del valle con recursos procedentes del embalse y/o la IDAM de Carboneras. La finalización de las obras está prevista para finales de año o comienzos de 2023.

En el caso del Campo de Gibraltar, ya está concluida la puesta en servicio de los pozos de Pinar del Rey, que aumentan la capacidad de movilización de recursos de la masa de agua subterránea, reservando así agua embalsada y aumentando la garantía de abastecimiento. A ello se suma la mejora en la ETAP Arenillas para aumentar su capacidad en el tratamiento de fangos, pasando de los 250 litros por segundo actuales hasta los 600. Actualmente se encuentra en un grado de ejecución cercano al 20 por ciento.

La consejera ha hecho hincapié en la importancia de “no malgastar agua” siendo “imprescindible en una situación de sequía como la que nos encontramos que todos pongamos de nuestra parte para propiciar el uso eficiente del agua”.

Restauración de cauces

Por otra parte, Carmen Crespo ha adelantado que “la Consejería está trabajando en la identificación de cauces y puntos críticos en los que actuar ante la previsión, vista la elevada temperatura en la que se encuentra el Mar Mediterráneo y, por consiguiente, el mayor riesgo de que se produzcan DANAs en los próximos meses”. Cabe destacar que la limpieza de ramblas y cauces ha sido una constante de la Consejería en los últimos tres años y medio para evitar o minimizar riesgos.