Jóvenes ingenieras hablan de su carrera profesional a los estudiantes de la ESI

martes 09 de mayo de 2023 , 18:45h

La mujer ha sido la protagonista en la celebración del patrón de la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, San Isidro, con la actividad ‘Mujeres en Ingeniería. Día de la Mujer en la ESI’.

A lo largo de tres charlas, de 30 minutos de duración cada una, tres mujeres ingenieras han explicado su trayectoria y experiencia a los estudiantes presentes. Una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de promover la igualdad de género en el ámbito de la ingeniería, y para reconocer el papel fundamental que las mujeres están desempeñando en este campo.

“Las ponentes que intervienen hoy son un ejemplo de ello. Son jóvenes ingenieras que han logrado destacar en su carrera profesional, a pesar de los desafíos y obstáculos que han tenido que enfrentar en un mundo predominantemente masculino. Sus historias de éxito seguro que son una fuente de inspiración para las próximas generaciones de mujeres que se están formando en esta disciplina”, ha destacado la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, Maribel Ramírez.

La vicerrectora ha arrojado algunos datos que reflejan la situación de inferioridad de las mujeres estudiantes en las ramas de ingeniería. “Según datos del Instituto de la Mujer, únicamente un 25 % de los estudiantes de ingeniería y arquitectura son mujeres. Es más, la rama de ingeniería y arquitectura es la que mayor diferencia presenta en el porcentaje de mujeres y hombres. En el resto de ramas de enseñanza las mujeres son la mayoría del alumnado matriculado, sobre todo en el ámbito de la salud, los cuidados y la educación. Ello explica que las plantillas de las empresas de base tecnológica sean mayoritariamente masculinas y que haya una importante desigualdad de género”.

Por su parte, la directora de la Escuela Superior de Ingeniería, Rosa Ayala, ha señalado que se han invitado a mujeres “para que se vea que también hay mujeres ingenieras. Cuando se celebró el Día de la Mujer, pensábamos que era una actividad que iba a pasar desapercibida y por eso decidimos trasladarla a la semana del patrón, San Isidro Labrador. Son mujeres de referencia, que han trabajo duro y que tienen un papel importante. Con este tipo de actividades buscamos despertar vocaciones en las diferentes ramas de la ingeniería entre las jóvenes”

La primera de las charlas ‘Mujeres en la ingeniería informática: rompiendo barreras y construyendo el futuro’, la ha impartido Remedios Fernández, formadora STEAM - TIC y divulgadora tecnológica, quien además es emprendedora y fundadora de Mom&Geek. En ella ha explicado cómo aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece las nuevas tecnologías emergentes. “Quiero hacer hincapié en la falta de mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología porque se van a perder una cantidad de oportunidades que a nivel profesional que a día de hoy requieren de la mano de la mujer. No hay presencia femenina, lo que provoca que en todos esos ámbitos creativos no exista esa visión de la mujer y, por eso, surgen los roles de género en los algoritmos, en cualquier producto. No se tiene esa visión de la mujer que es importante tener”.

Los asistentes han disfrutado también con ‘Mujeres en la Ingeniería Industrial: oportunidades y retos en la ingeniería’, ofrecida por Lucía Abalo Cerezo, ingeniera industrial y directora de Transformación de Silestone 3 en Cosentino. “Voy a hablar de los retos y oportunidades que tiene la ingeniería hablando para las chicas especialmente, pero creo que todo el mundo le va a sacar partido porque son las mismas para todos, con las diferencias que puede tener por ser mujer o no.”.

Además, ha hablado de su experiencia como ingeniera. “Trabas como tal no me he encontrado a lo largo de mi carrera, pero sí determinados comportamientos como que la persona que tienes en frente no te trata de igual manera que a un hombre, pero en cuanto a oportunidades profesionales puedo decir que en mi caso no ha tenido impacto e he ido creciendo cada vez que he tenido la oportunidad. No ha sido una limitación ser mujer, sino todo lo contrario, ya que he sido valorada por todo lo que aportamos como diferencial. Lo que espero es que ese tipo de comportamientos que todavía se dan, porque siguen existiendo diferencias y un techo de cristal, con estas jornadas y este tipo de iniciativas se queden como algo del pasado”.

En esta actividad también ha participado Mela García-Pérez, representante provincial del Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ha ofrecido la charla ‘Mujeres en energías renovables: liderando el cambio hacia un futuro sostenible’.

La programación con motivo de la festividad del patrón, continuará mañana miércoles con la conferencia ‘Mejorando la experiencia educativa en la docencia del software’ a cargo de Armando Fox, profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de Berkeley (California).

El jueves se celebrará la conferencia ‘Centro de experiencias Michelin Almería’ de la mano de Juan Pablo García, director de Ingeniería del CEMA. Por la tarde se desarrollará el X Certamen de proyectos educativos de Ingeniería Química’.

El objetivo de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería es formar ingenieros con proyección empresarial, espíritu de liderazgo y compromiso ético y social.