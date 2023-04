Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Juan Espadas exige a Moreno Bonilla que “meta en el congelador” los regadíos en Doñana

viernes 14 de abril de 2023 , 15:48h

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado hoy que “los errores en política como el que cometió Moreno Bonilla se resuelven siendo capaz de dar un paso atrás”, de ahí que le haya pedido que “no avance en la tramitación de esa proposición de ley, que la meta en el congelador y que se quede con lo que votó ayer por la tarde, que es la constitución de la comisión bilateral, sentarse con el Gobierno de España y analizar de qué estamos hablando o de qué quiere hablar él como presidente de la Junta, y legítimamente tiene la capacidad para hacerlo, y sobre todo escuchar a todo el mundo”.

Espadas ha ahondado en este sentido y ha subrayado que “esto es clave en política, la unilateralidad y la cerrazón sólo conduce a cometer errores y sobre todo a dañar la imagen de Andalucía, de Doñana y de Huelva”.

Desde Almería, el secretario general del PSOE andaluz ha destacado que mientras que el día anterior en el Pleno del Parlamento el PP llevó una “decisión unilateral, de confrontación con el Gobierno de España para tratar de sacar adelante algo en lo que tiene el rechazo mayoritario y colectivo de todo el mundo, en la tarde de ayer el PSOE-A llevó una iniciativa para volver al sentido común y al diálogo y constituir una comisión bilateral para hablar de los problemas de los agricultores de la zona”.

Espadas ha subrayado cómo “el PP votó que sí a esa comisión bilateral, a esa propuesta del Grupo Socialista” y ha afirmado que “si eso significa que el PP ayer por la tarde se dio cuenta de que las cosas se resuelven sentadas en una mesa hablando, como le dijo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, que los problemas no se resuelven huyendo de ellos o generando un problema aún mayor, sino sencillamente sentándose a hablar sobre qué podemos hacer, sobre todo con algunos agricultores que se sienten damnificados, que tienen problemas y que quieren que se les escuche, eso es para mí el camino”.

El líder socialista andaluz ha insistido en que “los socialistas siempre entendemos en política el camino del diálogo, de la búsqueda de acuerdos y el de no dar ni un solo paso atrás en lo que tiene que ser fundamental, que es ser capaz de trasladarle a los ciudadanos que vamos a proteger un ecosistema tan valioso como Doñana de cualquier agresión o de cualquier amenaza o peligro”. Así, ha asegurado que “los recursos hídricos son ahora mismo la principal amenaza de Doñana”. “No vamos a permitir y no vamos a dar ni un paso atrás para defender a Doñana de este tipo de agresiones”, ha insistido.

El secretario general del PSOE andaluz ha criticado el problema generado por Moreno Bonilla con una iniciativa, ha dicho, “que nos ha llevado hoy a estar en todas las cabeceras de los informativos, en todas las portadas de medios nacionales e internacionales y que sencillamente daña la imagen de Andalucía, daña también y amenaza un ecosistema único a nivel mundial, reconocible en todo el mundo, como es Doñana”. Un entorno que el PP “pone en peligro”, según Espadas, “sólo por el mero hecho de estar planteando una iniciativa que en un momento como éste, en el que todos hablamos de nuestra preocupación por la sequía, por la falta de recursos hídricos, porque hay determinados ecosistemas que están en peligro; tengamos un presidente de la Junta cuyo discurso es el contrario, el de amenazar o poner en peligro ese ecosistema con cuestiones que son claramente una gran mentira”.

Que el PP se ponga a trabajar ya por la comarca

En este sentido, ha censurado la ”gran falsedad” del discurso de Moreno Bonilla, “que se apoya en decirle a agricultores de la zona de la comarca de Doñana que él es capaz de traer agua y poner en regadío cuantas hectáreas sean necesarias o suficientes sin pensar no sólo que no es posible sino que ese agua no existe, y que además lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para trabajar por proteger el ecosistema y dar oportunidades de desarrollo socioeconómico compatible a esos agricultores en el futuro”.

Juan Espadas, en su visita al Cable Inglés en Almería, junto a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Adriana Valverde, ha resaltado el trabajo de dicha candidatura socialista y ha puesto el casco histórico de Almería como ejemplo “del deterioro de una ciudad a la que no se le atiende, no se le respeta, a la que no se pone en valor el trabajo que desarrolla el pequeño comercio, las oportunidades que da el mantenimiento, la conservación, la rehabilitación, la generación de vivienda y las razones para vivir en tu centro histórico para tener capacidad de plantear futuro para tus vecinos”.