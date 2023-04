Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Fernández-Pacheco: "Para Sánchez, a Andalucía, ni agua, ni infraestructuras, ni respeto"

viernes 14 de abril de 2023 , 15:40h

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández- Pacheco, ha asegurado este viernes que "la única política de Pedro Sánchez con esta comunidad es, a Andalucía ni agua", que el presidente del Gobierno central lleva castigando a Andalucía demasiado tiempo y que, si se tuviera que calificar la política de Sánchez con una sola frase diría que "a Andalucía ni agua, ni infraestructuras, ni financiación justa y, lo que es más grave, a Andalucía ni respeto".

Así se ha pronunciado el consejero de Sostenibilidad en una atención a medios, donde ha lamentado que Sánchez "se ha permitido el lujo de decir que Doñana no se toca, cuando lo que querrá decir que solo la toca él ya que su Ministerio ha estado autorizando hasta hace pocos meses pozos que extraen agua del acuífero de Doñana, querrá decir que solo la toca él, porque la inversión más grande que se conoce de Sánchez en Doñana es la inversión que ha hecho en el Palacio de Marismillas, donde va a pasar sus vacaciones".

En este contexto, ha proseguido diciendo que "los andaluces nos merecemos que Sánchez y los socialistas nos respondan a unas preguntas". Por un lado, se ha preguntado por qué el grupo socialista en la anterior legislatura se abstuvo con esta proposición de ley y hoy no solo votan en contra, sino que la calificación como el mayor atentado contra el medio ambiente que jamás se ha pertrechado en este país.

El portavoz del Gobierno andaluz también le ha preguntado a Sánchez si está de acuerdo su vicepresidenta que califica a Andalucía como ese rinconcito, esa esquinita. "Esa esquinita es la única comunidad autónoma que tiene tres parques nacionales, la única comunidad que tiene 24 parques naturales y uno más en tramitación en la provincia de granada, esa esquinita es la que más superficie tiene de la reserva de la biosfera de toda España y, esa esquinita, tiene más superficie protegida que superficie total de muchos países de la UE". Así, le ha pedido al presidente del Gobierno central que diga si está de acuerdo con su vicepresidenta porque si no lo está, está tardando en desautorizarla.

Por último y, a su juicio más importante, le ha preguntado al Ejecutivo "cuál es la alternativa de Sánchez a esas 600 familias víctimas del gobierno socialista que crearon el problema y nunca quisieron solucionarlo, cuál es su alternativa además del insulto, de la descalificación y de las mentiras porque los andaluces todavía desconocemos cual es su alternativa". Al respecto, le ha dicho que diga menos mentiras, bulos, menos insultos y que se ponga a trabajar de verdad por Doñana, por Huelva y por Andalucía.

En cuanto a la reunión con Bruselas, ha asegurado que se va a ir a decir la verdad. "Si fuera comisario y escuchara los disparates que está diciendo la ministra Ribera también me preocuparía", ha sostenido Fernández-Pacheco, al tiempo que ha reconocido que le gustaría "que fuéramos a Bruselas de la mano, pero el Gobierno de España no ha querido establecer diálogo".

"Llevamos meses pidiendo una mesa bilateral técnica y nos han dado la callada por respuesta. Si no quieren diálogo, nosotros iremos a Bruselas a decir la verdad: que no afecta al acuífero, que no amnistía a ningún infractor. Todos los expedientes se van a finalizar y le vamos a decir a la Comisión Europea que esta proposición de ley viene a solucionar un problema heredado del PSOE", ha abundado el consejero.