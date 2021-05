La sexta edición de la ‘Sonanta' de Tomatito será la más especial

viernes 28 de mayo de 2021 , 16:16h

El guitarrista almeriense vuelve a apostar por los Cursos de Verano de la UAL como única plataforma en la que impartir una clase magistral. Este año será en modalidad presencial y virtual (pero síncrona)

No todos los días es posible recibir clases de uno de los guitarristas flamencos más importantes a nivel internacional, pero un año más José Fernández, ‘Tomatito', ha querido ofrecer su clase magistral, la única que realiza, dentro del programa de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, compartido con el Festival de Flamenco de Almería, organizado por el ayuntamiento de la capital.



El guitarrista almeriense, que recibe ofertas de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo para compartir su talento, vuelve con ‘Sonanta', que ya cumple su sexta edición. Le acompañará su hijo ‘José del Tomate' un artista muy joven pero que ya dejó de ser una promesa. Hoy es una figura contrastada internacionalmente, una realidad del flamenco más actual, en el que destaca por su técnica depurada y sentimiento jondo. Otro aliciente más de una clase magistral de tres días sólo al alcance de los privilegiados que decidan y logren matricularse en este curso que se realizará en formato dual (presencial y on-line).



Será la edición más especial de cuantas se han celebrado hasta ahora. Por primera vez, y única, las sesiones se grabarán y estarán a disposición del alumnado durante un mes. “Lo que destacamos como aspecto más atractivo de este curso es que los alumnos que opten por la modalidad presencial podrán tener acceso igualmente a las grabaciones de las clases durante un mes, lo que supone disponer de un material muy valioso para reforzar las enseñanzas que reciben en directo", ha explicado Carmen Hernández, quien codirige este curso junto a José Fernández. “Esta posibilidad solo se dará en esta sexta edición, por lo que es una oportunidad única solo disponible para los alumnos que logren una de las 15 plazas presenciales que ofrecemos".



El curso se impartirá por primera vez en formato dual, tanto presencial como virtual (pero síncrono), de forma que sus enseñanzas, como ya ocurriera en su pasada edición puedan llegar a personas de todos los puntos del mundo. “La modalidad presencial es la preferida por los alumnos que valoran sobre todo el contacto directo con Tomatito, la cercanía. Pero el problema es el desplazamiento, el gasto de alojamiento, etc. La modalidad online, pero síncrona, es una opción más segura y más económica que cuenta con el aliciente de la grabación de las clases que están a disposición de los alumnos durante un mes", ha señalado Carmen Hernández.



Los alumnos podrán disfrutar en directo exclusivo de las enseñanzas de este artista genial que hoy es un ídolo entre los jóvenes guitarristas y que ha logrado destacar como concertista en una época de oro de la guitarra flamenca de concierto.



Este año ha cambiado la ubicación del curso. No se podrá realizar en el Museo de la Guitarra porque el salón de actos donde siempre se ha impartido no tiene ventanas y no cumple con los requisitos sanitarios. Se va a realizar en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía que cuenta con unas condiciones de ventilación apropiadas.



El programa completo de esta clase magistral única y el enlace para inscribirse en el mismo está disponible aquí.