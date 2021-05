Juegos de cartas para concienciar a los jóvenes veratenses sobre la igualdad

jueves 13 de mayo de 2021 , 14:33h

El Ayuntamiento ha distribuido 600 juegos de cartas de la igualdad en los centros educativos del municipio y en la Ludoteca Municipal





El alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco y la responsable del área de Igualdad y Mujer, Amparo García, han presentado una iniciativa para concienciar a los jóvenes del municipio en edad escolar sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, basada en un juego de cartas que “servirá a los jóvenes a identificar profesiones y juegos sin distinción entre chicos o chicas y a normalizar la diversidad familiar más allá de la familia nuclear tradicional, mediante el juego y la estimulación de la memoria”, según ha explicado García.



Se han distribuido 600 juegos de cartas a los tres centros escolares del municipio así como a la Ludoteca Municipal, cuyo coste ha sido financiado por los fondos reservados a las entidades locales en el Pacto de Estado contra la violencia de género.



Por su parte Jorge Blanco ha indicado que “queremos seguir demostrando que Vera es una ciudad abierta y tolerante, y deseamos que este juego sea una buena herramienta para la comunidad educativa y que impulse los valores igualitarios en nuestro alumnado. Pretendemos que a través de estas barajas, los niños y niñas normalicen comportamientos, profesiones y conductas en igualdad huyendo de los roles de género establecidos”.



La Concejalía de Área de la Mujer y el Centro Municipal de información de Vera vienen desarrollando desde el año 1993 un línea de trabajo continua en la equiparación real de los derechos de las mujeres y los hombres, y aunque los logros y avances experimentados han sido notables, todavía son demasiadas las situaciones discriminatorias detectadas, así como muy graves los atentados contra la vida de las mujeres.



Por ello la igualdad efectiva pasa necesariamente por la eliminación de estereotipos ya que estos influyen en las expectativas personales y profesionales de niñas y niños, y por supuesto condicionan las opciones para ocupar, en igualdad, todos los espacios en los que se articula la vida social, cultural, política y económica de la sociedad.



La educación, tanto desde el núcleo familiar como desde los centros de enseñanza, es el pilar fundamental para erradicar los comportamientos discriminatorios, de ahí que nuestro propósito sea con estas cartas educativas favorecer los procesos cognitivos básicos de percepción y memoria normalizando por parte de quienes juegan profesiones o trabajos tanto para mujeres como para hombres que no son desempeñados en igual medida por ambos sexos.



3 tipos de barajas: profesiones, familias y actividades

La baraja de profesiones es un divertido y sencillo juego de hacer parejas normalizando las distintas profesiones. No debería existir ni desigualdad ni tabús en las profesiones, pero existe. No está normalizado que un niño o niña vea por ejemplo una mujer bombera. Con este juego rompemos con los roles de género que tienen algunas profesiones desde una edad muy temprana.



La baraja de familias consiste en hacer parejas visibilizando los distintos tipos de familias que existen. Los tiempos han cambiado, la sociedad ha evolucionado y con ella las estructuras familiares. Con este juego se ayuda a visibilizar y normalizar los distintos tipos de familia a través del juego.



La baraja de actividades pretende normalizar los distintos tipos de actividades y juegos. Todos somos capaces de hacer de todo. No hay actividades para niñas y actividades para niños.



“Intentamos que esto tan fácil de decir sea una realidad y los más peques de la casa lo interioricen” ha concluido la concejal de Mujer e Igualdad en el consistorio veratense.