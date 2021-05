El PP se suma a los agricultores de Almería contra la PAC del ministro Planas

jueves 13 de mayo de 2021 , 14:13h

Yolanda Sáez afirma que en este periodo transitorio un 60% de los perceptores almerienses verán reducidas sus ayudas



La vicesecretaria de Desarrollo Rural del Partido Popular Andaluz, Yolanda Sáez, junto a la Delegada de Agricultura en Almería, Aránzazu Martín, la diputada de Fomento de Empleo Agrario, Matilde Díaz, y alcaldes del PP de municipios afectados por la PAC han participado esta mañana en la concentración que han llevado a cabo las organizaciones agrarias almerienses en la localidad de Vélez Rubio para reivindicar una ‘PAC justa para Almería’.



Sáez ha lamentado que el Ministerio de Agricultura haya ninguneado a los agricultores almerienses y andaluces a pesar de ser creadores de empleo y riqueza en nuestra comunidad donde generan más del 10% del empleo y albergan el mayor número de perceptores de la PAC en España con 220.000, un 27% del total y representando el 36% de la renta agraria del país.

“El ministro Planas ha negado desde el principio un recorte en la PAC que va a suponer la pérdida de 78 millones de euros para Almería en el próximo marco, ha aprovechado la crisis sanitaria para plantarnos un Decreto de Transición para la PAC 2021-2022, apenas a dos días de abrirse el plazo de solicitud de la PAC 2021, en el que se recoge un recorte lineal del 2% para cada uno de los años y una convergencia entre perceptores que pasa del 6% al 25%, cambios a los que no obliga Europa, la cual indica y aconseja una convergencia paulatina y gradual como hemos estado haciendo hasta ahora y como pedía la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias”, ha explicado.

Yolanda Sáez ha manifestado que este Decreto va a suponer en Almería que un 60% de los perceptores verán reducidas sus ayudas y que perceptores de la PAC con explotaciones mixtas estén recibiendo un 15% menos que en la convocatoria anterior, suponiendo la puntilla para muchas explotaciones ganaderas, cuestiones que se agudizan en comarcas como la de Los Vélez.

“El Partido Popular no tiene medias tintas y al igual que hoy está en Almería al lado de las asociaciones agrarias, agricultores y ganaderos almerienses, lo hemos hecho en todas y cada una de las manifestaciones organizadas por el sector, pero donde verdaderamente hacen el trabajo los políticos es en la instituciones y nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, algo que no puede decir ni el PSOE Andaluz, ni Podemos, ya que lo que hoy pide aquí el agro almeriense lo hemos pedido en el Parlamento Andaluz y nos han dado la espalda, han dado la espalda a las iniciativas del Partido Popular y también a agricultores y ganaderos andaluces para mantener sus sillones y no molestar a sus jefes”, ha afirmado.

Yolanda Sáez ha pedido al Ministro Planas una vez más “sensibilidad” con el campo almeriense y andaluz, así como que considere las peticiones de todas las asociaciones agrarias, de la Junta de Andalucía y del Partido Popular.

“Instamos a Planas a que ponga de una vez las cartas sobre la mesa y que muestre la propuesta del Ministerio para la PAC a partir de 2023, que mucho nos tememos que si sigue la senda de este Decreto y de las perlas que Planas y su Secretario General han trasladado en su ronda de visitas por comunidades, regalando café para todos y dejando caer la desaparición de los derechos históricos y la reducción drástica de las regiones productivas, supondría para Andalucía dejar de recibir la mitad del dinero que recibe hasta ahora del primer pilar, casi 600 millones de euros”, explica.

Finalmente, la diputada de Fomento de Empleo Agrario, Matilde Díaz ha agradecido a los agricultores su trabajo durante los meses de pandemia gracias al que hemos podido mantener las despensas surtidas de alimentos sanos y de gran calidad, así como su disposición a ayudar a los Ayuntamientos con sus tractores en las tareas de desinfección de nuestras calles.

“Gracias a los agricultores almerienses en España y en Europa podemos consumir los mejores productos. Ellos han sido fundamentales en esta pandemia no sólo por su trabajo en el campo sino también por la ayuda que han prestado para desinfectar nuestros municipios. A todos ellos hay que seguir apoyándolos y desde el PP de Almería lo vamos a seguir haciendo porque han sido héroes sin capa en unos momentos en los que el mundo estaba paralizado como consecuencia del virus”, ha concluido.