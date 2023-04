Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Junta descarta más seguridad para el IES Portocarrero

viernes 21 de abril de 2023 , 15:20h

La delegada del Gobierno andaluz asegura el apuñalamiento del menor no tiene nada que ver con Educación, pese a que los intrusos saltaron una vaya

La delegada de la Junta en Almería, Aranzazu Martín, ha expresado su desacuerdo con la necesidad de implementar medidas de seguridad solicitadas por el claustro de profesores y la AMPA del IES 'Sol de Portocarrero'. Además, ha afirmado que el apuñalamiento a un alumno de 15 años durante el horario escolar en las pistas deportivas del centro es un acto delictivo que no está relacionado con la educación.

El portavoz ha afirmado que el centro no es conflictivo y ha expresado sus mejores deseos para la pronta recuperación del menor. Ha destacado que el incidente ocurrido es un hecho aislado que podría haber sucedido en cualquier lugar y que no se soluciona con medidas de videovigilancia.

El centro no es un lugar donde sucedan este tipo de incidentes y aunque ocurrió allí, no fue como resultado de la actividad académica. Dos grupos de jóvenes rivales que habían peleado el día anterior se enfrentaron nuevamente en el centro y un joven resultó herido por intervenir en medio de la pelea. Afortunadamente, la lesión no fue grave y el joven está bien.

La delegada afirmó que el IES 'Sol de Portocarrero' y otros centros educativos no tienen medidas de seguridad consideradas necesarias. También mencionó la importancia de proteger la imagen de los menores al evaluar la solicitud de cámaras de seguridad en el recinto.

El portavoz ha enfatizado que los presuntos agresores no entraron por una valla rota, sino que saltaron. Además, mencionó que el centro educativo es muy grande y la zona donde ocurrió el incidente puede haber estado menos vigilada y más vulnerable.

Martín ha declarado que la víctima no estaba siendo acosada en el centro educativo y que el incidente es un hecho delictivo que no tiene relación con la educación. Además, ha mencionado que si el ataque hubiera ocurrido fuera del centro, quizás no habrían estado tan alerta para poder ayudar al chico afectado.