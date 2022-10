Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión Más turismo de calidad para Almería María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 23 de octubre de 2022 , 04:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el Ayuntamiento trabajamos a diario para que crear un marco económico y administrativo que atraiga cada vez a más turistas a Almería. Para ello estamos poniendo en valor todos los recursos naturales, culturales, históricos, patrimoniales y medioambientales con los que cuenta nuestra ciudad, que además son muchos y de gran interés. Además, esta semana hemos vivido dos acontecimientos que refuerzan la posición turística de Almería. De un lado hemos acogido el III Foro Turístico de la Asociación de Agencias de Viajes de España, en el que he señalado que el precio del destino Costa de Almería es el sexto que más subió en toda España el pasado verano. Pero a pesar de los buenos datos, no deja de ser dolorosamente paradójico que una de las provincias punteras en el turismo en toda España sea, probablemente, la provincia española peor comunicada con el resto del país. No es posible abordar el futuro del turismo en Almería sin destacar el factor limitante que suponen en la actualidad unas pésimas comunicaciones que lastran todas las iniciativas y estrategias turísticas. Sin embargo, el pesimismo no está ni en mi carácter ni en mi posición institucional. Por lo tanto, comparto sinceramente el lema del foro “Somos turismo, somos futuro”, porque soy consciente del potencial del turismo como elemento transformador y generador de riqueza, empleo y desarrollo en todas las partes del mundo. La irrupción de la pandemia ha venido a acelerar esa transformación, colocando en el punto de mira de los viajeros aquellos destinos que puedan garantizar un patrimonio cultural y natural bien conservado, no masificado y lugares a los que, en definitiva, la gente acuda a disfrutar de un mayor bienestar. Es decir, que el turismo evoluciona hacia lo que podíamos denominar el “Modelo Almería”. En este sentido, no quiero dejar de destacar que se acaba de inaugurar en El Toyo el primer hotel de cinco estrellas de Almería capital, que viene a enriquecer nuestras dotaciones turísticas, elevando el nivel de la provincia dentro de un target de clientes muy específicos para potenciar así la marca turística Almería, que tiene como señas de identidad un clima privilegiado, un entorno natural maravilloso, una gastronomía saludable y deliciosa y una hostelería de primer nivel. Seguimos trabajando para traer más turismo de calidad a Almería noticiasdealmeria.com:.. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 76 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)