La ACdP propone en Almería Ignacio Echeverría, el "héroe del monopatín", como ejemplo esta Semana Santa miércoles 05 de abril de 2023 , 12:56h

La asociación lanza una campaña para animar a los cristianos a seguir el ejemplo de Cristo hasta las últimas consecuencias, incluso dando la vida por quien ni siquiera te conoce.

“¿Morirías por alguien que no te conoce?”. Es la pregunta que protagoniza la nueva campaña de marquesinas de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), desplegada en Almería y más de 100 ciudades de toda España. Con esta acción, la ACdP invita a todos los cristianos a imitar a Jesucristo en Semana Santa, y proponen para ello el ejemplo de Ignacio Echeverría, el “héroe del monopatín” que en 2017 fue asesinado en un atentado en Londres cuando protegía a una mujer de los terroristas. Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=HBs8-gziS3g

“Jesús murió por nosotros en la Cruz, e Ignacio siguió sus palabras, que aunque a veces suenen bonitas son amargas de vivir”, explica Joaquín Echeverría, su padre, en el vídeo que acompaña a los carteles. Al trazar el paralelismo entre el sacrificio de Jesucristo por toda la humanidad y la muerte de Ignacio por proteger a una desconocida, la ACdP recuerda que todos los cristianos estamos llamados a seguir el camino trazado por Él. “Que estos días santos nos animen, como a Ignacio, a imitar a Jesucristo”, concluye el spot.

“Se preparó toda su vida para el día de su muerte” El vídeo de la campaña recorre, de la mano de su familia directa, toda la trayectoria vital de Ignacio. “Es como si mi hijo se hubiera estado preparando toda la vida para el día de su muerte”, dice su padre. Todos sus amigos recuerdan a Ignacio como un hombre íntegro y con fe profunda, que no consentía la injusticia. “Le costaba encontrar trabajo, pero nunca le importó perderlo, le despidieron por negarse a firmar operaciones de dudosa moralidad”, cuenta su padre. Joaquín Echeverría también relata cómo Ignacio se jugó el tipo por rescatar a una pareja que se ahogaba en la playa, a pesar de no ser un gran atleta, o cómo se llevó una paliza por defender a unas personas en el skatepark que frecuentaba. El día en que lo mataron corrió en dirección contraria a cinco policías que huían

de un atentado: se lanzó contra los terroristas, monopatín en mano, y logró salvar a una de las víctimas antes de que lo acuchillaran. “No rehuía los problemas si así ayudaba a los demás”, resume su padre.

El testigo de otras campañas

La campaña recoge el testigo de anteriores iniciativas de la ACdP en torno a estas fechas. En Semana Santa del año pasado preguntaron a toda España un incómodo “¿Eres feliz?”, y el año anterior compartieron el testimonio esperanzador de un ladrón que se salvó. Todas estas acciones responden al carisma propio de la asociación, fomentar la presencia católica en el espacio público.

La ACdP ha lanzado diversas campañas en esta línea en los últimos meses: entre otras, la acción en defensa de la maternidad y la familia el pasado 8M, el recuerdo a los mártires españoles del siglo XX que murieron perdonando a sus verdugos o la felicitación de Navidad a los pobres, odiados y marginados, como el mismo Jesucristo. Además, el mensaje de la campaña entronca con otra de las iniciativas de la ACdP: el segundo número de la revista gratuita La Antorcha, dedicado a la muerte. La Antorcha es una nueva publicación cuatrimestral, que se envía directamente a casa de los suscriptores y que nació esta Navidad con el objetivo de ofrecer una mirada cristiana desde la que iluminar la realidad.

