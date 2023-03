Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa da la bienvenida a Almería al nuevo Jefe MADOC del Ejército de Tierra martes 07 de marzo de 2023 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez ha trasladado al teniente general José Manuel Esperanza y Martín-Pinillos las “excelentes relaciones, la admiración y el cariño” del Ayuntamiento y de los almerienses hacia la Legión La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido esta mañana al teniente general José Manuel Esperanza y Martín-Pinillos, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), como representante institucional del Ejército de Tierra, que releva en el cargo a Jerónimo De Gregorio y Monmeneu, que pasa a la reserva. Vázquez ha dado la bienvenida a Almería al mando militar y le ha deseado mucha suerte en la nueva etapa profesional que comienza, al tiempo que le ha abierto las puertas del Ayuntamiento, “en el marco de las excelentes relaciones que existen con la Legión y que no son sino el fiel reflejo de la admiracióin y el cariño que los almerienses tienen a esta fuerza militar”. Esperanza y Martín-Pinillos es el nuevo representante institucional del Ejército de Tierra en Almería, Granada y Murcia; comandante militar de Granada; y jefe del MADOC, con sede principal en la capital granadina, pero cuyos 34 centros y órganos están repartidos por 19 provincias españolas. El Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) dirige todos los asuntos del Ejército de Tierra concernientes al Apoyo a la Preparación y más concretamente los de enseñanza, instrucción y adiestramiento, evaluación operativa, investigación, doctrina, organización y materiales. José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos nació en Madrid en el año 1963. En 1981 ingresó en la Academia General Militar como componente de la XLI promoción, recibiendo en julio de 1986 su despacho de teniente del Arma de Caballería, como nº 1 de esta promoción. De amplia trayectoria profesional, entre otros, ha estado destinado en el Gabinete del JEME, en el Gabinete Técnico del Ministro de Defensa y en el Gabinete del Cuarto Militar de la Casa de SM El Re y ha participado en distintas operaciones en Bosnia i Herzagovina o Kosovo. Está en posesión de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, destacando la Gran Cruz del Mérito Militar y diez Cruces al Mérito con distintivo blanco, la Encomienda de Isabel la Católica y la Cruz de la Orden del Mérito Civil. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.