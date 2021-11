La alcaldesa de Níjar critica el cierre de 13 consultorios médicos en el municipio

jueves 04 de noviembre de 2021 , 15:31h

Esperanza Pérez ante el cierre de 13 consultorios en Níjar: "Pena tengo de partidos que defiendan a sus siglas y no a sus vecinos"







“Pena tengo de partidos que defiendan a sus siglas y no a sus vecinos. PP y Vox dicen que la sanidad está mejor nunca ahora, pero los consultorios de Albaricoques, Atochares, Barranquete, El Viso, Femán Pérez, Hortichuelas, La Isleta del Moro, Las Negras, Los Nietos, El Pozo de los Frailes, Pueblo Blanco, Rodalquilar y La Venta del Pobre están cerrados. Antes no. Ahora los mayores tienen que esperar a que sus hijos puedan llevarles al médico en Campohermoso o San Isidro, cuando antes para poder renovar sus tratamientos de la tensión, del azúcar o de lo que sea, iban sencillamente a su médico, a quien ahora no pueden ver, con el que ni siquiera pueden hablar por teléfono, y como mucho consiguen cita para varias semanas después. Eso no es estar mejor”. La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, ha defendido una moción presentada por su grupo político, PSOE, en la que exige a la Junta de Andalucía la reapertura de todos los centros que fueron cerrados aprovechando la pandemia de Covid, y que no han vuelto a ser atendidos por personal sanitario desde entonces.



Pérez ha recordado a quienes han votado en contra, como el PP, o se han abstenido en el caso de Vox, que “el Ayuntamiento de Níjar cedió los locales, las instalaciones, y somos quienes los mantenemos con unos servicios de limpieza que corren de nuestra cuenta, pero ese esfuerzo se hace para que estén abiertos y atiendan a nuestros vecinos, no para estar cerrados”, ha dicho.



En la moción presentada por los socialistas se insta a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que se vuelva a atender a los pacientes de todos los consultorios igual que antes de la pandemia, que dote a la zona de la Comarca de Níjar del personal que se precisa según el número de pacientes que debe ser atendido por médico, y que cubra los puestos vacantes actualmente en la zona.



En la exposición de motivos, la portavoz del grupo socialista ha denunciado que “los vecinos y las vecinas de Níjar sufren un agravio comparativo en cuanto a la atención médica, en función de en qué zona vivan, no siendo esto fácil de entender. Además, desde marzo de 2.020, son los pueblos más pequeños los más desatendidos en cuestión sanitaria, llevando los consultorios cerrados desde dicha fecha”. En este sentido ha recordado que “en estos pueblos suelen vivir de manera cotidiana personas de avanzada edad, que son las que más atención suelen precisar, viéndose obligadas a depender de alguien que las lleve al médico, mermando así su autonomía. Estos pueblos, a su vez, durante la época estival aumentan notablemente su población, quedando también sin atención, a excepción de urgencias”.



La moción ha salido adelante con los votos de PSOE y Adelante Níjar, en contra del PP y abstención de Vox.



El pleno también ha dado el visto bueno a nuevas iniciativas empresariales como la ampliación de una nave como centro de manipulación hortofrutícola, en el paraje La Pared, promovido por la hortícola Biofresh Fruits, o la segunda ampliación del centro de manipulado hortofrutícola ubicado en el paraje Aljibe de la Higuera, en Campohermoso, que llevará a cabo Hortichuelas S.A.T. Para la alcaldesa, iniciativas empresariales de esta naturaleza “constatan que seguimos por el buen camino para que Níjar sea el verdadero referente en Europa de la producción agrícola responsable con el medio ambiente, centrada en la producción ecológica. Es algo de vital importancia porque cada vez está más cerca la puesta en marcha del Puerto Seco y ese será el canal de suministro que, desde Níjar, llegará hasta las estaciones de tren de los mercados más exigentes”.



La reactivación de otros sectores, tiene su principal reflejo en la tramitación de licencia para un nuevo almacén de venta de materiales de construcción, que se ubicará en las proximidades de Barranquete, así como la implantación de una planta de gestión de residuos de la construcción y demolición promovido por otra sociedad también en el término municipal de Níjar.