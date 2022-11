Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa entrega ayudas a 34 entidades vecinales lunes 28 de noviembre de 2022 , 16:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez subraya que “son una inversión de futuro” y agradece “la labor altruista” de los colectivos La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha hecho entrega de ayudas a 31 asociaciones vecinales y tres federaciones de vecinos de la capital con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos de diversa índole por un importe global, a través de dos líneas de subvenciones, de más de 65.000 euros. Vázquez ha elogiado “la energía de los colectivos vecinales para transformar nuestra ciudad de la mano del Ayuntamiento” y ha agradecido “el trabajo inconmensurable y altruista para llegar a donde no llegamos”. Asimismo, ha destacado que “sois la bandera de nuestros vecinos y estas ayudas son una inversión de futuro”. También ha puesto en valor “la labor altruista, anónima y sufrida porque los vecinos tocan primero a vuestra puerta” y ha asegurado que “queremos seguir creciendo a vuestro lado”. La regidora, que ha estado acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, se ha mostrado agradecida porque “la Almería que conocemos hoy no sería posible sin vosotros y por eso vamos a seguir potenciando el papel de todos los colectivos sociales y profesionales de la ciudad”. La primera línea de ayudas cuenta con un presupuesto de casi 59.000 euros para fomentar distintas actividades, talleres, iniciativas de integración, dinamización y participación. Las asociaciones de vecinos que se han beneficiado son: Nueva Ilusión Fénix, Centimillo del Barrio Alto, Albaida Cortijo Grande, Oliveros Mediterráneo, Nueva Andalucía, Nuestra Señora de la Paz de Pescadería, Parque Nicolás Salmerón-Puerta Europa, Frutales de Los Cortijillos, La Palmera de Los Ángeles, La Torre de Torrecárdenas, Bahía de Costacabana, Castell del Rey, San Guillermo, San Antonio de Los Molinos, San Antonio Ciudad Jardín, Jairán de El Zapillo, Albahaca de Los Molinos, Humilladero de la Cruz de Caravaca, Retamar Toyo, Santa Isabel- Los Pinares, Bastetania, Casco Histórico, La Unión de El Alquián, Nueva Almariya de Nueva Almería, Las Sirenas de Cabo de Gata, Santa Rita Centro, El Barco de las 500 Viviendas, San Urbano de La Cañada, Alfareros-Plaza de Toros, Los Llanos de Loma Cabrera y Sol y Arena-Venta Gaspar. Por otra parte, las federaciones vecinales Siglo XXI, Argar y Distrito Uno podrán desarrollar distintos proyectos con algo más de 7.000 euros de financiación. En suma, son más de una treintena de iniciativas que se podrán llevar a cabo con la colaboración del Consistorio, lo que permite seguir impulsando el tejido asociativo de la ciudad, la participación ciudadana y la dinamización de los barrios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

