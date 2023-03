Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa es nombrada socia de honor de la Asociación de la Mantilla Almeriense miércoles 29 de marzo de 2023 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez pone en valor la mantilla para “darle realce a nuestra Semana Santa” e invita a participar en la quedada del Viernes Santo La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha sido nombrada este miércoles socia de honor de la Asociación Cultural Homenaje a la Mantilla Almeriense. Una distinción que ha recibido en el trascoro de la Catedral durante la presentación de la actividad que el colectivo ha organizado para el próximo Viernes Santo, cuando las mantillas se unirán a partir de las 11 horas en la Plaza de la Catedral para visitar monumentos. Vázquez ha señalado que “es un honor recibir este reconocimiento y lo llevaré con toda la entereza que merece”, a la vez que ha agradecido esta iniciativa “necesaria, positiva y hermosa para mantener y darle realce a nuestra Semana Santa”. Asimismo, ha destacado que la mantilla es “un signo de cultura y modernidad que aporta valor y profundidad, enriquece y llena de elegancia los actos litúrgicos”. Por su parte, la socia fundadora Encarnación Molina ha agradecido “el apoyo incondicional de la alcaldesa desde el primer momento”, definiéndola como “una mujer emprendedora, luchadora y mantenedora de las tradiciones de nuestra ciudad”. Además, ha explicado que la mantilla negra “es una forma de expresar con nuestros sentimientos y hacer que volvamos a vivir las iglesias con una oración”, ese es el objetivo con el que se organiza la actividad del Viernes Santo. Por tanto, podrán sumarse todas las mujeres que lo deseen vestidas de mantilla y, de este modo, conmemorar la muerte de Jesucristo en lo que será la antesala del Domingo de Resurrección, que pondrá el broche a la Semana Santa almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

