La alcaldesa recibe a la nueva Junta Directiva de Asaler

María del Mar Vázquez destaca "la labor tan necesaria" del colectivo y muestra el respaldo del Ayuntamiento al colectivo La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido a la nueva Junta Directiva de la Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados (ASALER) en una reunión de trabajo para explorar futuras líneas de colaboración. En el encuentro han participado el concejal de Educación y Cultura, Diego Cruz, el presidente del colectivo, Antonio Ruiz, y las técnicas Ángeles Martínez y Angie Aliaga. Vázquez ha puesto en valor "la labor tan necesaria que la asociación lleva a cabo, dándole voz y asistencia a almerienses que regresaron de otros países, después de un tiempo emigrando para ofrecer a sus familias las mejores posibilidades". Asimismo, ha señalado que "es una satisfacción enorme que almerienses que en su día tuvieron que abandonar su tierra puedan regresar porque en Almería siempre tendrán su casa y en el Ayuntamiento un aliado para acoger con entusiasmo los proyectos que nos propongan". Durante la reunión, el colectivo ha puesto sobre la mesa las distintas iniciativas que están llevando a cabo, entre ellas la preparación del 25 aniversario que se celebrará a principios del próximo año.

