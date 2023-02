Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa recibe a tercero de Primaria del Colegio SAFA jueves 02 de febrero de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez explica el funcionamiento del Consistorio y destaca que los niños son “el presente y el futuro de la ciudad” La alcaldesa Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido este jueves a alumnos de tercero de Primaria de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Casi medio centenar de estudiantes han conocido el funcionamiento del Consistorio y cómo se desarrolla una sesión plenaria. Durante una hora, los niños se han convertido en ‘concejales’ y han podido trasladar sus preocupaciones sobre la ciudad, así como las sugerencias para mejorar sus respectivos barrios. En este sentido, Vázquez se ha mostrado “encantada de recoger sus aportaciones y críticas constructivas porque ellos son el presente y el futuro de la ciudad”, a la vez que ha defendido que “siempre hay que dedicarle un espacio a los niños porque nos hacen la vida mucho más divertida y amable”. Entre las principales demandas de los alumnos, las más repetidas han sido referentes a parques y bienestar animal, si bien algunos se han atrevido a compartir con la alcaldesa sus primeras experiencias en redes sociales y plataformas digitales. La regidora ha respondido a todas y cada una de las cuestiones y les ha hecho llegar su voluntad de potenciar aquellos aspectos mejor valorados y subsanar las deficiencias. Por otro lado, los alumnos han invitado a la alcaldesa a visitar sus clases para conocerlas y mostrarle los contenidos aprendidos en el curso. SAFA, Escudo de Oro de la Ciudad Cabe recordar que el Ayuntamiento concedió al Colegio SAFA el Escudo de Oro de la Ciudad el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario. Un reconocimiento que puso de manifiesto la importancia de la entidad en la historia de la enseñanza de Almería y su “trayectoria ejemplar”. Igualmente, en la confluencia de la Rambla Amatisteros con la calle Plus Ultra luce un monolito de mármol que la comunidad educativa regaló a la ciudad. Con 730 alumnos repartidos actualmente en los ciclos de educación Infantil, Primaria y Secundaria, por SAFA Almería han pasado miles de almerienses, forjando la personalidad de varias generaciones. Desde su primera sede en la calle Gerona, pasando por calle Padre Luque a su actual emplazamiento en Barrio Alto, SAFA lleva presente en la educación almeriense y en la vida de la ciudad desde hace 75 años, lo que le convierte en un centro con mucha historia, que es presente también y, sobre todo, futuro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.