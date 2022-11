Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa recibe al presidente de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas sábado 05 de noviembre de 2022 , 14:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez se ha interesado por la organización de los actos que en Almería rendirán homenaje a la participación del “heroico” Regimiento de la Corona en el Desastre de Annual, sucedido en 1921 La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido al coronel de Infantería en la reserva, Javier Ángel Soriano Trujillo, en su calidad de presidente de la Delegación en Almería de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, con sede en el establecimiento militar de La Misericordia. En el encuentro, al que también han asistido miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, la alcaldesa ha sido informada de los actos que están organizando con ocasión de la conmemoración, en Almería, de la participación del “heroico” Regimiento de la Corona de Almería en el conocido como Desastre de Annual, siendo el primer batallón expedicionario que entra en Guerra defendiendo Melilla. Ya el año pasado, con ocasión del Centenario de esta fecha, la ciudad autónoma de Melilla celebró un desfile militar recordando esta fecha, así como la participación de las fuerzas militares desplazadas desde Almería, un homenaje que se quiere ahora trasladar a nuestra ciudad con un programa de actividades que se siguen preparando para los que el Ayuntamiento de Almería ha brindado su colaboración. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.