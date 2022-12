Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La alcaldesa visita el local solidario que Manos Unidas abre en el Paseo miércoles 14 de diciembre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez ha animado a los almerienses a participar del proyecto de solidaridad con el que esta ONG quiere contribuir al mantenimiento de su proyecto en Camboya La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el local solidario que Manos Unidas ha abierto en el número 73 del Paseo de Almería donde, hasta el 5 de enero, se ponen a la venta productos de comercio justo y otros artesanales procedentes de diferentes países del mundo. La recaudación irá destinada a la lucha contra el hambre en el mundo y al mantenimiento del proyecto en Camboya para reducir la mortalidad y morbilidad materno/infantil mediante la mejora de la atención sanitaria. La apertura de la tienda solidaria de Manos Unidas se ha convertido en “una feliz tradición navideña de nuestra ciudad, ya son 20 años” y ha animado a los almerienses a visitarla y hacer compras de algún artículo como artesanía de Níjar, pequeñas antigüedades, manualidades del taller de costura, artesanía en madera de olivo de Jerusalén, productos de comercio justo, además de productos de ‘merchandising’ de Manos Unidas. Este año, como novedad, se han incluido belenes, adornos navideños y cruces de madera que elaboran en la ciudad de Belén. La regidora, que ha estado acompañada por los concejales Carlos Sánchez y María del Mar García Lorca, ha hecho un llamamiento para “compartir una pizca de magia y solidaridad de la Navidad”. En Almería son más de un centenar los voluntarios que colaboran con Manos Unidas, una ONG española que cuenta con más de 6.100 voluntarios que trabajan en la lucha contra el hambre y en la financiación de proyectos de desarrollo en 60 países. En 2021 aprobó 474 nuevos proyectos que, añadidos a los iniciados en años anteriores, suman 721 proyectos en ejecución que beneficiarán a un millón y medio de personas. Por su parte, el presidente delegado de Manos Unidas en Almería, José Juan Moreno, ha agradecido a la alcaldesa su visita a este local solidario, “ayudando así a visibilizar la acción de esta ONG con los más necesitados y los almerienses tengan otra alternativa de compra”. Asimismo, ha asegurado que “un tercio de la población de Camboya vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que provoca que haya numerosas deficiencias” y ha puesto en valor la solidaridad de los almerienses. La regidora ha tenido la oportunidad de recorrer los diferentes mostradores en los que se suceden artículos de comercio justo y trabajos artesanales, muchos realizados por los propios voluntarios de Manos Unidas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

