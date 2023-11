Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa visita la Escuela de Madres ‘Carmen Mora’ de Los Almendros miércoles 08 de noviembre de 2023 , 21:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez visita las instalaciones y pone en valor este proyecto “referente” para otras mujeres La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor la labor de la Escuela de Madres de la Escuela Infantil Municipal ‘Carmen Mora Garrido’ en Los Almendros para “reducir la desigualdad”. Lo ha hecho durante la visita a las instalaciones del centro, donde ha conocido el trabajo que desarrollan “a favor de la integración y el empoderamiento”. Acompañada por la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, Vázquez ha elogiado este proyecto que permite “realizar talleres de alfabetización, multiculturalidad e incluso obtener el título de la ESO y el permiso de conducir”. En este sentido, ha asegurado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando estos proyectos que son una referencia para otras mujeres”, a la vez que ha agradecido “la implicación de profesoras, monitoras y voluntarias que imparten cursos de flamenco, fotografía y cine”, entre otros. Por su parte, la presidenta de la asociación ‘Camelamos Naquerar’, Josefa Santiago, ha subrayado la trayectoria del colectivo desde su inicio, hace ya más de 35 años, para poner fin a la situación de mujeres que “no sabían ni leer ni escribir”. Asimismo, ha sostenido que “estamos luchando por mejorar la vida de las vecinas, del barrio y de nuestro entorno porque también tenemos proyectos medioambientales”. Una tarea que llevan a cabo “para fomentar el empoderamiento de la mujer gitana”. Esta iniciativa se desarrolla gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el colectivo de mujeres con el objetivo de disminuir el analfabetismo y promover la interculturalidad. Para ello se imparten clases de lengua, matemáticas, historia, sociales y naturales en niveles bajo, medio y alto, así como el aprendizaje de redes sociales, informática, lectura, cine o informática. Aprovechando la visita, la alcaldesa también ha reconocido el trabajo que se viene realizando en la Escuela Infantil de Los Almendros, donde ha recibido un detalle que han elaborado los alumnos del centro con la ayuda de las profesoras. María del Mar Vázquez ha querido agradecer “la labor encomiable que realizan, que es un orgullo para todos y un espejo donde mirarse por la ilusión, capacidad y ganas de mejorar que transmiten”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

