Economía Ampliar El Colegio de Economistas aclara las novedades para la campaña IRPF de 2022 martes 25 de abril de 2023 , 11:18h Escucha la noticia La nueva campaña del Impuesto de la Renta para Personas Físicas, el IRPF para el curso de 2022, está ya abierta y el plazo concluye el 30 de junio Cada año, presentar la declaración de la Renta puede ser un auténtico quebradero de cabeza con los continuos cambios normativos y las distintas modificaciones de conceptos imputables e infinidad de casuísticas. Por eso, el Colegio Profesional de Economistas de Almería ha celebrado una nueva sesión informativa sobre esta materia, una de sus jornadas formativas más asentadas y concurridas de cada año, como es la que sirve para analizar las novedades en torno a la nueva campaña del Impuesto de la Renta para Personas Físicas, el IRPF, en este caso para el curso de 2022. Mar Puente Casasola, de la Unidad de apoyo al Delegado Especial de Castilla y León (Jefatura), fue la encargada de detallar y analizar aspectos prácticos y cuestiones conflictivas durante una sesión celebrada de forma telemática con el objetivo de poder facilitar la asistencia de todos los profesionales de Almería y de la provincia a través de sus despachos y oficinas. Las ayudas del Bono Joven, la nueva declaración de los pisos turísticos, los planes de pensiones privados, la deflactación del IRPF, las deducciones por maternidad y en el caso de las madres en situación de desempleo, el impuesto a la banca y eléctricas, las nuevas cuotas de autónomos, el nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, la elevación del mínimo para tributar o las nuevas disposiciones sobre plásticos y residuos son algunas de las novedades más destacadas para la campaña de la Renta ya iniciada y que se prolongará hasta el próximo 30 de junio. De este modo, Puente Casasola fue desgranando cada punto del programa formativo, empezando por los conceptos generales y continuando con bloques como los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario, los rendimientos de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales, la integración y compensación de rentas y su esquema de liquidación, la base imponible y base liquidable relacionadas con las aportaciones a Sistemas de Previsión Social, las deducciones generales y familiares y la cuota diferencial y resultado de la autoliquidación.

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.