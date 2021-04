La apertura del XXII Premio Nacional de Ensayo 'Carmen de Burgos' cierra las actividades del 8M

sábado 03 de abril de 2021

La Diputación Provincial de Almería ha abierto el plazo de inscripción para el XXII Premio Nacional de Ensayo 'Carmen de Burgos'.



La iniciativa, impulsada por el Área de Igualdad se enmarca dentro de las actividades del Día Internacional de la Mujer y tiene el objetivo de incentivar la reflexión sobre mujeres, igualdad y género.



El plazo de inscripción de los participantes permanecerá abierto hasta el próximo 27 de septiembre y los trabajos presentados podrán optar a unos galardones que están dotados con una cuantía de 3.000 euros en el caso del Premio de Ensayo 'Carmen de Burgos' y 1.000 euros para la Mención Especial 'Enma Tirado'.



La diputada de Igualdad, Carmen Belén López Zapata, ha destacado que este Certamen Literario ha alcanzado un alto prestigio y madurez que se refleja en la alta calidad de los trabajos que se presentan cada año en torno mujeres, igualdad y género.



"El certamen 'Carmen de Burgos' cumple 22 fiel a los objetivos con los que se creó: promover la reflexión en torno a la igualdad y homenajear a una mujer pionera en la lucha de los derechos sus iguales y que ha dejado una huella imborrable en nuestra historia", ha explicado.



En este sentido, López Zapata ha recordado que Colombine representa unos valores que son "prioritarios" en la defensa de la igualdad real y efectiva, uno de los objetivos del Área de Igualdad de Diputación.



"Esperamos que esta nueva edición sea todo un éxito de participación y un referente por su altísimo nivel", ha dicho.



Por otro lado, la mención Enma Tirado fue impulsado por la institución provincial como homenaje póstumo a colaboradora habitual del Área de Igualdad. Emma Tirado, era experta en programas de género e igualdad desde el ámbito público y universitario. Precursora en la elaboración de manuales, guías y documentos en ésta materia. Formó a la primera promoción de agentes de igualdad en Andalucía (1990-91) y fue maestra para las mujeres que trabajaron con ella. Durante casi dos décadas fue miembro del jurado de este prestigioso concurso.



Las obras que pueden concurrir al certamen Carmen de Burgos debe ser un texto inédito, escrito en castellano y que no se haya sido premiado anteriormente en ningún otro concurso. En cuanto a la extensión, los trabajos no deben exceder los 100 folios.



El plazo de admisión de los ensayos se cerrará el 27 de septiembre de 2021 y las obras se presentarán bien por correo postal certificado (con acuse de recibo) o de forma personal en el Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial de Almería, C/ Marín, número 1, 04003, Almería.