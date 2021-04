El PSOE exige al PP que cumpla el programa ERACIS y cubra las 11 vacantes

domingo 04 de abril de 2021 , 12:55h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Ramírez: “El señor Alonso no debería necesitar una bola de cristal para estar informado de lo que le compete como concejal de Personal y Hacienda”







La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que cumpla íntegramente el programa ERACIS de intervención para zonas desfavorecidas de la ciudad y que cubra las 11 plazas de trabajadores sociales que están vacantes en estos momentos, ya que dispone de cuatro bolsas de empleo elaboradas a tal efecto y cuenta con fondos para realizar de inmediato los contratos.



“El señor Alonso no debería necesitar una bola de cristal para estar informado de las materias que le competen como concejal del área de Personal y Hacienda” y ha añadido que, “después de tanta negativa a cubrir las plazas, tendría que estar informado de los fondos que tendrán que devolver, así como de las modificaciones que se han hecho a este programa, tras lo aprobado en la Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 22 de marzo”.



De esta manera, la representante socialista ha valorado la respuesta ofrecida por el concejal de Hacienda a la pregunta formula por ella en el pasado pleno sobre las previsiones del equipo de gobierno con respecto a este programa, en la que el edil popular aseguró que no podía darle la información que pedía porque no era "adivino".



Para Ramírez, el Partido Popular en el Ayuntamiento “debería explicar a los ciudadanos cuántos reajustes lleva ya el programa y cuánto dinero va a tener que devolver el Consistorio correspondiente a esas plazas, que siguen sin cubrirse a fecha 31 de marzo de 2021", algo que, a su juicio, "es escandaloso y da idea del nulo compromiso del alcalde con los problemas de las familias que lo tienen más difícil por haber nacido en barrios con pocas oportunidades".



En este sentido, la concejala del PSOE se ha preguntado cómo es posible que no cubran las plazas de trabajadores sociales y otros puestos del programa Eracis, cuando se dispone de cuatro bolsas de trabajo, tienen dinero asignado para estas contrataciones y, además, ahora el Ayuntamiento acaba de abrir una bolsa de empleo para trabajadores sociales.



"Por lo menos ya sabemos que el Ayuntamiento ha remitido al Defensor del Pueblo la información que le requirió por segunda vez en relación con este asunto y esperamos que, cuanto antes, este organismo emita una resolución que empuje al equipo de gobierno del Partido Popular a cubrir las plazas vacantes, aplicar así en su totalidad estos fondos tan importantes para realizar el trabajo de campo en los barrios más desfavorecidos de nuestra ciudad y contribuir a generar empleo, algo tan necesario en nuestra ciudad", ha manifestado.