Capital La Batalla de Flores llena de alegría y tradición las calles de Almería Ana Rodríguez lunes 21 de agosto de 2023 , 22:45h La cabalgata, que se celebra en el marco de la Feria, reparte claveles desde doce carrozas y cuenta con la participación de asociaciones de vecinos, grupos de folclore y un desfile de trajes típicos La ciudad de Almería ha vivido esta tarde una de sus fiestas más emblemáticas: la Batalla de Flores, que se celebra cada año durante la Feria. Se trata de una cabalgata que recorre las principales calles del centro, engalanada con música, baile, tradiciones y una lluvia de claveles lanzados desde las doce carrozas que la componen. La Batalla de Flores es una manifestación de alegría y color, donde las tradiciones están muy presentes. Así, han participado en el desfile 12 asociaciones de vecinos con 180 personas, siete grupos de folclore internacional con 210 bailarines, la Banda Municipal, los gigantes y cabezudos que animan cada mañana la Feria y, como novedad, un desfile de trajes de Almería, que el miércoles se exhibirán en el Concurso de Indumentaria Tradicional. Los más pequeños han disfrutado viendo a sus personajes e historias favoritas representados en las carrozas, que llevaban títulos como Encanto, Spiderman, Harry Potter, Tadeo Jones, Acuario, Vengadores, Sofía, Cochecitos de niños, Barco Pirata, El monumento. La Alcazaba de Almería, Ratatouille y Dragón. La Batalla de Flores ha sido un baño de amor por una ciudad que vive con intensidad su Feria hasta el 26 de agosto. Una cita ineludible para los almerienses y los visitantes que quieren disfrutar de la cultura, la gastronomía y el ambiente festivo de #AlmeríaenFeria.

