Marlaska dice que llevan tiempo actuando contra la delicuencia pero se ha incrementado

El Ministro del Interior informó que se está trabajando en los proyectos de construcción de una comisaría de la Policía Nacional en Roquetas de Mar y un cuartel de la Guardia Civil en Vícar El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que se está trabajando en los proyectos de construcción de una comisaría de la Policía Nacional en Roquetas de Mar y un cuartel de la Guardia Civil en Vícar, ambos municipios ubicados en la provincia de Almería. El ministro ha declarado a los periodistas en Roquetas que la decisión sobre dos infraestructuras ya está tomada después de un análisis detenido y concienzudo de todos los servicios del Ministerio del Interior. La finalidad es reordenar las competencias tanto en el marco de Roquetas y en la zona del poniente, como del conjunto de la provincia. Esto se ha dado con motivo de la presentación del candidato del PSOE a la alcaldía del municipio, Manolo García. Según ha dicho, el objetivo es mejorar la prestación del servicio de seguridad para la sociedad. Ya se están desarrollando los proyectos y la decisión se ha tomado después de analizar la seguridad, eficacia y eficiencia. El ministro informó que se está trabajando en la RPT de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de en proyectos de construcción. El Gobierno central ha aprobado un plan de infraestructuras para el periodo 2019-2025 con una asignación presupuestaria de mil millones de euros. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha expresado su respaldo a este plan y ha destacado que la provincia de Almería cuenta con un número histórico de efectivos de Policía y Guardia Civil, sumando casi 2.400 entre ambos cuerpos. Además, en los últimos dos años se ha producido un aumento de 150 efectivos. Consultado sobre el incremento de los delitos vinculados al narcotráfico en la provincia, ha afirmado que se está tomando medidas contundentes desde hace tiempo con la colaboración de policías y guardias civiles. Se ha destacado el éxito del plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar, que involucra a seis provincias, incluyendo Almería. El plan ha llevado a la incautación de más de 13.000 toneladas de droga y a la realización de más de 14.000 operaciones, así como a la detención de más de 14.000 personas por tráfico de drogas. Además, también se está combatiendo los entramados económicos y financieros de las organizaciones criminales, ya que es donde se les hace más daño.

