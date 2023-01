Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La bonificación del precio del bus comienza el 31 de enero viernes 27 de enero de 2023 , 16:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con carácter retroactivo hasta la fecha del 1 de enero de 2023 se podrá solicitar la compensación de las cantidades abonadas con anterioridad a la entrada en vigor de las nuevas tarifas entre el 16 de febrero y el 31 de marzo El próximo día 31 entrará en vigor la reducción del 50% aplicable al precio de los abonos y tarjetas mensuales de transporte del servicio municipal que se presta en la capital a través de Alsa-Surbus, acogiéndose de esta forma el Ayuntamiento al Real Decreto-Ley 20/2022 publicado en el BOE del 28 de diciembre. por el que se establecen bonificaciones especiales sobre las tarifas vigentes para el transporte colectivo durante ese periodo. Así lo ha anunciado en rueda de prensa hoy la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, subrayando la apuesta municipal por el transporte público y la movilidad sostenible, comprometiéndose el Ayuntamiento a asumir el 20% adicional de rebaja, condición impuesta por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para mantener el descuento del 30% que se empezó a aplicar desde septiembre de 2022 tras acogerse el Consistorio al decreto ‘anticrisis’ aprobado por el Gobierno, vigente hasta finales del pasado año. La aplicación de esta bonificación se realizará también con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2023, como así adelantó la alcaldesa, María del Mar Vázquez, el pasado día 5, anunciando que el Ayuntamiento de Almería se acogería y aplicaría la bonificación establecida en este Real Decreto aplicable a los precios del transporte colectivo urbano, comprometiéndose el Ayuntamiento a financiar, con cargo a su presupuesto, la cuantía que resulte necesaria para compensar a las entidades y operadores de transporte por la aplicación del descuento, como así se recoge en la propuesta de acuerdo que hoy se ha aprobado en Junta de Gobierno Local. Martínez Labella ha referido además que ya se ha establecido el mecanismo para la devolución de las cantidades que se han abonado antes de la entrada en vigor de esta medida, fijándose el periodo para su solicitud entre el 16 de febrero y el 31 de marzo. En el punto de venta situado en la Avenida Federico García Lorca, junto al Colegio La Salle, se podrá solicitar devolución o compensación de esas cantidades. Con la entrada en vigor de la bonificación, el bonobús ordinario de diez viajes pasará de tener un coste de 7,4 euros a un precio de 3,70 euros, mientras que la tarjeta mensual de uso libre rebaja su precio de los 32,55 euros a los 16,30 euros. La medida, que conforme al Real Decreto no incluye el precio de los billetes de ida y vuelta o sistemas equivalentes de descuentos para usuarios recurrentes, alcanza también los abonos y tarjetas de transporte de estudiantes y pensionistas quienes, en este último caso, podrán adquirir un abono de diez viajes por 1,45 euros en lugar de 2,9 euros. En el caso de los estudiantes, el Bonobús Universitario de diez viajes pasaría a tener un precio de 2,80 euros frente a los 5,55 euros actuales, mientras que la bonificación de la tarjeta mensual de Estudiantes rebaja su precio de 27,6 euros hasta los 13,80 euros. Asimismo, la tarjeta mensual Estudiante 10 pasa de los 11,9 euros a los 5,95 euros, según la propuesta que trasladará el Ayuntamiento para bajar el precio del transporte urbano. Tipo de Billete Precio billete vigente Reducción Precio billete reducción Billete Ordinario 1,05 No aplica 1,05 Bonobús 10v 7,4 50% 3,70 Bonobús Pensionista 10v 2,9 50% 1,45 Bonobús Universidad 10v 5,55 50% 2,80 Tarjeta Mensual libre uso 32,55 50% 16,30 Tarjeta Mensual Estudiantes 27,6 50% 13,80 Tarjeta Mensual Estudiante 10 11,9 50% 5,95 Billetes especiales 1,3 No aplica 1,30 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

