Capital Obras de mejora en el entorno del Paseo Marítimo y Avda Cabo de Gata viernes 27 de enero de 2023 , 16:06h La Junta de Gobierno Local aprueba el orden decreciente de las ofertas presentadas a la licitación con la propuesta para adjudicar estos trabajos a la mercantil 'Albaida Infraestructuras por 881.353,29 euros El Ayuntamiento de Almería iniciará en breve las obras de mejora ambiental y accesibilidad del Paseo Marítimo, que desarrollará en paralelo a las obras, actualmente en ejecución, para la mejora de la sección transversal de Avenida Cabo de Gata. En esa intención sigue el procedimiento para la adjudicación de estos trabajos para lo que hoy, en Junta de Gobierno Local, se ha aprobado el orden decreciente de las propuestas presentadas -siete- determinando la oferta económicamente más ventajosa para la contratación de estas obras la presentada por la empresa Albaida Infraestructuras S.A., por un importe de 881.353,29 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Acuerdo que ahora abre un periodo de diez días para que la empresa adjudicataria presente la documentación requerida y pueda certificarse la adjudicación definitiva, como ha explicado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, en rueda de prensa a la que comparecía para dar cuenta de los acuerdos adoptados esta mañana en la Junta de Gobierno Local que ha presidido la alcaldesa, María del Mar Vázquez. En el marco de los proyectos DUSI, y como parte del proyecto “A Mar Abierto”, esta actuación incluye obras sobre calles y espacios altamente densos desde el punto de vista residencial, situados entre Avda. Cabo de Gata y el Paseo Marítimo, que demandan mejoras en sus condiciones de accesibilidad. Con una superficie aproximada a los 5.110 m², las obrasse centrarán en las calles calles Sabinal, Isla Cristina, Coto de Doñana, Miguel Naveros, Antonio Atienza, Sorrento, California, Costa del Sol, Plaza Carabineros, incluyendo además el aparcamiento de El Palmeral, objeto también de “reordenación” con la que se ganará además zona de aparcamiento, en torno a cincuenta plazas. Dependencias municipales A propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras se ha aprobado también la primera modificación del proyecto de las obras de adaptación de las plantas 3ª y 4ª de la antigua clínica Virgen del Mar. Esta modificación no supone alteración alguna sobre el presupuesto de licitación, una obra en la que se está invirtiendo la cantidad de 725.000 euros, si bien si aumenta en dos meses el plazo de ejecución, que pasa de nueve a once. Martínez Labella ha fechado la conclusión de esta obra, que amplia las instalaciones municipales en este edificio, para mediados del mes de abril, unos trabajos cuyo grado de ejecución se cifra en algo más del setenta por ciento. La modificación del proyecto está justificada por circunstancias técnicas sobrevenidas que tienen que ver con algunas de las instalaciones del inmueble. Igualmente, a propuesta del Área de Economía y Contratación se ha declarado desierto el procedimiento de adjudicación convocado por el Ayuntamiento de Almería para la adjudicación del contrato de las obras del denominado ‘Espacio Break Station’. Durante el plazo de presentación de proposiciones, que se extendía desde el día 23 de diciembre de 2.022 hasta el pasado día 16 de enero de 2023, no se ha presentado oferta alguna, según ha dado hoy a conocer la portavoz municipal. Martínez Labella ha explicado que “la incertidumbre sobre el precio del acero, material principal que incluye esta actuación, retrae la presentación de ofertas a las empresas interesadas en la ejecución del proyecto. “Siendo este un proyecto atractivo y demandado, el Ayuntamiento abrirá ahora un procedimiento negociado que permita su adjudicación y ejecución”, ha adelantado. Playas La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy también la licitación de los servicios de instalación, saneamiento y desmontaje de pasarelas y mantenimiento del parque de duchas de las playas del término municipal, con un presupuesto de 97.803,48 euros. La prestación del servicio en este contrato incluye el parque de duchas que se reparte en el término municipal (83), la instalación de pasarelas de madera/hormigón, su mantenimiento correctivo/preventivo y la gestión de incidencias a través de la APP ‘Almería Ciudad’. Las instalaciones estarán operativas desde el 1 de mayo hasta el 2 de octubre de 2023, periodo previsto para la de temporada de playas de la ciudad de Almería. Mantenimiento y reparación vehículos A licitación saldrán en breve también los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos municipales, y suministro y montaje de neumáticos en vehículos del Parque Móvil Municipal, con un presupuesto de 251.680 euros. Este contrato dará cobertura al parque móvil que por sus funciones y características, se encuentra diversificado, existiendo una variada tipología de vehículos, turismos, todo terreno, todo camino, monovolúmenes, furgonetas, furgones, vehículos industriales y vehículos especiales, habiendo igualmente una gran variedad de marcas de fabricantes, correspondiendo generalmente a las de mayor implantación en el mercado nacional. Es necesario, por tanto, disponer de un servicio de taller que revise, repare y deje en condiciones reglamentarias y de seguridad a los mismos, así como para suministro y montaje de neumáticos para la flota del parque móvil municipal. Contrato control de plagas Por último, a propuesta del Área de Sostenibilidad Ambiental se ha aprobado la primera prórroga, por un año, del contrato de los servicios que la mercantil ‘Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.’, viene prestando en el control de plagas en la red de saneamiento del término municipal de Almería. El importe de este contrato es de 157.142,71 euros, extendiéndose esta prórroga del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024, en los mismos términos y condiciones que establece el contrato vigente y suscrito con fecha 20 de enero de 2020.

