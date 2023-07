Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La campaña hortofrutícola cierra con un 12% más de beneficio Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 21 de julio de 2023 , 19:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cierre de la campaña hortofrutícola 2022/23 en Almería: producción estable, beneficio incrementado en un 12%. Impacto de factores climáticos y desajustes en oferta y demanda. Este viernes, se han presentado los datos del cierre de la campaña hortofrutícola 2022/23 por parte de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal). A pesar de que la producción se ha mantenido prácticamente igual con respecto a la campaña anterior, con un total de 2.360.661 toneladas de productos comercializados, se ha registrado un incremento del beneficio del 12%, alcanzando los 1.989,2 millones de euros. Este aumento se debe principalmente al repunte de los cultivos de primavera, aunque han experimentado un peor comportamiento en los mercados. "Uno de los ciclos más variables de los últimos años" ha sido reportado por los productores, según ellos. Los resultados, afirman, "han dependido mucho de los calendarios de venta", los cuales han sido notablemente influenciados por alteraciones meteorológicas. Estas alteraciones han adelantado cosechas, causado virosis y carencias puntuales en la oferta internacional. Además, las programaciones inadecuadas de las plantaciones intentaron replicar los buenos precios del ciclo anterior. Desde la entidad, se reconoce que todo esto ha provocado desajustes entre la oferta y la demanda en varios momentos. El presidente de la entidad, Juan Antonio González, ha asegurado que para esta campaña, "la capacidad de adaptación demostrada por nuestras empresas ante estas circunstancias adversas ha sido fundamental". Él considera que esta capacidad es un punto a favor para poder crecer en tiempos de incertidumbre como los actuales. Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, ha afirmado que la campaña ha sido buena en otoño-invierno y mala en primavera. Según él, aunque la producción general comercializada ha aumentado un 1%, este incremento se debe a los fuertes crecimientos en volumen de melón y sandía, con aumentos del 18% y 60%, respectivamente. "Los precios han subido un 10%, lo que ha llevado a un aumento del 12% en la facturación total del sector", añadió. Además, destacó que los costes han experimentado un aumento del 26% en el ciclo pasado, pero solo un 4% en el presente. Fernández ha diferenciado la campaña actual de la anterior al señalar que los costes de la energía, fertilizantes y gasoil se encuentran "muy por debajo de los existentes un año antes". Además, ha afirmado que, por ahora, los costes ya no son un problema a la espera de comportamientos futuros. La mejora del tomate se refleja en el aumento del precio e ingresos, que ha sido de un 9%. Sin embargo, ciertas caídas puntuales en la oferta internacional, especialmente en el tomate holandés de invierno, y los altibajos en las ventas marroquíes han generado una sensación de escasez entre los clientes, sobre todo en diciembre y abril. En cuanto a la producción de tomate ecológico, se ha registrado un incremento del 6%, aunque más lento que en años anteriores, y su precio ha disminuido un 2%. Actualmente, el tomate ecológico representa el 12% de las ventas. Por otro lado, la comercialización de tomate suelto, pera y cherry ha experimentado una reducción del 2%, 5% y 6% respectivamente. En todos estos casos, se observa un aumento en el precio del 13%, 9% y 13%. En contraste, la producción de tomate en rama ha aumentado un 6%, logrando precios más altos que el año anterior (un 3%), a pesar de contar con una mayor oferta. "Las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE y Reino Unido han aumentado un 6% en una sola campaña, lo que demuestra el crecimiento continuo de la competencia marroquí", señalan. Según los datos provisionales, Francia representa el 60% de los envíos de tomate marroquí, seguido por el Reino Unido con el 20%, España con el 13% y Países Bajos con otro 6%. En el caso del Reino Unido, esta temporada ha importado 151.500 toneladas de Marruecos, lo que supone un aumento del 16% en comparación con el año anterior, según los cálculos de Coexphal. Por otro lado, las ventas en toneladas de tomate español presentan un comportamiento negativo, con una caída del 5% en una sola campaña y del 3% en el caso del tomate almeriense. "Las empresas españolas están volviendo a centrarse en el mercado nacional como parte de su estrategia, especialmente si finalmente logran contener las importaciones de Marruecos", estiman. Los ingresos generados por el pimiento son notoriamente altos. A pesar de una disminución significativa en su producción (un 13%), que ya lleva dos ciclos consecutivos de descenso en volumen, los precios del pimiento han aumentado en un 46%. Esto ha resultado en ingresos un 27% más altos que los obtenidos en la campaña anterior. La producción se vio afectada por una aceleración en la cosecha durante los primeros meses de la temporada debido a condiciones meteorológicas, pero esta se detuvo abruptamente con la llegada del frío. Estas circunstancias tuvieron un impacto negativo en el rendimiento de las plantas. La campaña ha logrado salvar el pepino con cifras positivas en valor. A pesar de tener un comportamiento desigual dependiendo del ciclo de plantación, la producción ha disminuido un 2%, especialmente en primavera. Los precios han aumentado un 15% debido al fuerte tirón en los meses de febrero y marzo, y los ingresos han aumentado un 13%. La berenjena ha tenido un comportamiento errático durante toda la campaña. Los precios fueron correctos hasta finales de octubre y principios de noviembre, cuando tuvo que declararse la extensión de norma en berenjena larga. A partir de ese momento, los precios volvieron a subir hasta una nueva caída en enero, pero finalmente se recuperaron. Como resultado final, la producción ha disminuido un 3%, los precios medios han aumentado inesperadamente un 26%, y los ingresos han aumentado un 22%. El calabacín ha experimentado un aumento del 4% en su comercialización (mientras que el año pasado cayó un 5%), lo que ha provocado un aumento del precio del 12%. Como resultado, los ingresos totales han aumentado un 17%. Este producto, al igual que la berenjena, ha tenido un comportamiento extraño. En sus ciclos, la mayoría de los ingresos se han obtenido gracias a los altos precios en los meses de octubre y febrero. En el mes de máxima comercialización (mayo), las cotizaciones también estuvieron por encima de las de la campaña anterior. Con datos aceptables, la lechuga finaliza su ciclo fuera de la cosecha en invernadero. Otro 7% es el incremento en los precios y un 9% es el aumento en la producción. Los ingresos, como resultado, experimentan un crecimiento del 16%. Destacó Fernández que la campaña de primavera ha presentado un comportamiento inusual, lo cual ha resultado en un aumento de las cifras de producción "más allá de lo esperado, totalmente opuesto a lo ocurrido el año pasado". "Las buenas expectativas pasadas de precios y la fuerte caída previa llevaron a un crecimiento del 18% en la comercialización de sandía. Las buenas expectativas pasadas de precios y la fuerte caída previa llevaron a un crecimiento del 18% en la comercialización de sandía. En el inicio de la campaña, la inestabilidad meteorológica generó desajustes entre oferta y demanda, agravados por la presencia de producto extracomunitario en los mercados. Según Fernández, esto resultó en precios un 41% más bajos y unos ingresos un 30% inferiores. La situación del melón fue similar, con un aumento abrupto del 60% en la producción. A pesar de ello, los precios solo cayeron un 30%, lo que permitió un crecimiento del 12% en los ingresos totales obtenidos por el sector para este producto. Algunas nuevas dudas a las que habrá que responder se señalan desde Coexphal de cara al futuro. Por ejemplo, la vuelta a la normalidad de los cultivos en Países Bajos, la fuerte tendencia de crecimiento de la oferta del norte de África, o la recesión económica en países muy relevantes, como es el caso de Alemania, principal comprador de nuestras frutas y hortalizas.

