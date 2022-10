Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes Ampliar URA da vida a Jaén y termina empatando… otra vez lunes 10 de octubre de 2022 , 08:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia (32-32) Los cruzados pagan muy caros sus propios errores teniendo el partido controlado y logran igualar con dos ensayos consecutivos en los últimos dos minutos, fallando la patada que suponía el triunfo Unión Rugby Almería ha empatado más veces en su octava temporada en División de Honor B que en las siete anteriores juntas, y eso que solo se llevan dos jornadas. Muy complicada explicación para el encuentro de este domingo, debut como local, mando y control, pero agónica igualada en las dos últimas jugadas, sin suerte en el puntapié a palos con tiempo cumplido que habría dado el triunfo. Un golpe certero de Málaga le se lo quitó en el primer partido del curso, y una ‘no transformación’ se lo ha quitado en el segundo, si bien hay más motivos en la historia de los casi 100 minutos anteriores. Ni URA ni a Jaén Rugby les gusta el juego interrumpido, pero así salió este derbi, muy trabado, sin ritmo y convertido en una montaña rusa. Dos ensayos ‘regalados’, uno en cada mitad, por error en el pase e interceptación jienense, ambos cuando se buscaba sentenciar la victoria, marcaron el devenir y casi cuestan una derrota. La superioridad manifiesta de Unión Rugby Almería en la melé sobre su adversario hizo mucho daño y se tradujo en varias tarjetas consecutivas, finalmente dos expulsiones definitivas, sin la clarividencia suficiente como para haber transitado tranquilos hacia los cinco puntos. No pudo ser, y no todo, evidentemente, es demérito propio, sino mérito ajeno porque el de enfrente era un gran adversario. El partido comenzó con un URA muy dominador y presionando desde la touche o la melé a cinco metros de línea de ensayo, buscando explotar el potencial de la delantera. De hecho, una melé originó que se tomase, tras diez minutos de asedio, la delantera en el tanteo. Confianza en el empuje, sin mirar a los palos en golpes ‘fáciles’, Unión Rugby Almería no se fue de vacío porque en una de ellas se jugó rápido de izquierda a derecha y Chema ensayó pegado al banderín. Era la transformación más difícil, pero Rivero estuvo certero y elevó el 7-0. Se siguió en el mismo plan, Castro brilló en el otro ala y otra vez se sumó en un golpe sí lanzado a la ‘H’, transformado por el propio Rivero. Se mandaba 10-0, aunque la respuesta de Jaén fue rápida y anotó de golpe a los pocos minutos para subir el 10-3. No importó y siguió a lo suyo el XV cruzado, control del juego con mucha posesión, si bien no fue capaz de sacar provecho en el marcador. Errores puntuales en el pase, con el rival ‘achicando agua’, finalmente costaron un ensayo desde la ‘nada’ de Jaén. El XV visitante no había estado cerca del try en ningún momento, pero interceptó un pase en la medular y Enrique se plantó en zona de marca para el 10-8. Se animó más Jaén, mejoró su presencia en ataque y URA defendió bien, aunque otro golpe cercano y muy centrado echó todo el trabajo por tierra (10-11). Se habían hecho muchas cosas bien y se iba por atrás en el marcador por lo poco que no había estado tan bien, lo que no es de extrañar en una categoría tan complicada como esta. Quedaba todavía, eso sí, el arreón final cruzado, y la melé fue un filón del que se sacó la ruptura del partido. Se insistió en el empuje y se fueron sucediendo las amarillas para el paquete jienense en su intento de frenar al cruzado, incluso con segunda para Raya, que había visto la primera al principio del encuentro y que fue expulsado en ese acoso continuado de los de ‘Falu’. Todo acabó como parecía inevitable y a la enésima se entró hasta la cocina, imparables y anotando bajo palos, Zalazar, con transformación fácil en la jugada final, con la que se ganó el túnel de vestuarios restableciendo el orden (17-11). La segunda parte iba a iniciarse en una clara superioridad numérica, y tocaba intentar abrir brecha. Así pareció ser al poco del inicio con el tercer ensayo, obra esta vez de Mono, pero se permitió nivelar fuerzas con amarilla a Rivero. Dos de los tres primeras líneas de Jaén amonestados, uno de ellos expulsado, pero otro error de pase infantil revivió a Jaén en su peor momento, con try bajo palos con el que se lo creyó y fue a por todas, siendo lo justo destacar su actitud. Así, los jienenses pasaron a tomar el control y a no solo dar la vuelta al marcador, sino a coger una distancia de diez puntos, algo increíble visto lo visto en los tres cuartos primeros de un encuentro loco, lento y extraño. Así, el colegiado se cobró una touche parcial en contra de URA, sacada por Jaén en la corta, seguida de maul, con paciencia y mérito para finalmente ensayar. Tenía que dar una punzada más el conjunto visitante aprovechando la indecisión y el error local, y lo hizo aprovechándose de una mala gestión del bote del oval por parte de la zaga, ello en una patada defensiva cuando se buscaba darle de nuevo la vuelta al marcador. Sí, se pagó otra vez muy caro con otro ensayo y el 22-32 a falta de poco tiempo corrido, a la vez que lo suficiente con el crono parado debido a la sucesión de interrupciones. El mérito de Unión Rugby Almería fue reponerse, confiar de nuevo en lo que le había dado resultado y fue la melé la que inició el recorte de la distancia. El crono corría y no hubo desesperación, sino confianza en el empuje hasta que en la penúltima jugada se anotó el cuarto ensayo entrando en paquete hasta la zona de marca. Debilitado por la segunda expulsión, Jaén defendió con todo la última jugada, manejada desde atrás de manera coherente por el equipo almeriense, pisado 22 para, en una apertura al ala de la izquierda, encontrar el agujero y empatar. La transformación no llegó (32-32). Por segunda semana consecutiva el sabor de boca es extraño, porque se pudo ganar y se pudo perder, aunque en este caso el devenir del juego indicaba victoria sin sufrir. Con 4 puntos, Unión Rugby Almería cierra el primer bloque de partidos el próximo fin de semana en el campo de Arquitectura, que ha vuelto a vencer por 23-37 en casa de Mairena y que suma el tope máximo de 10 puntos junto a Alcobendas. El crecimiento, algo sobre lo que se incide mucho, es notable, mejorando paulatinamente. FICHA TÉCNICA: Unión Rugby Almería (32): Nemo, Giardina, Fede, Mono, Krasimirov, Villanueva, Truman, Zalazar, Lamboglia, Rivero, Castro, Gonchi, Rosales, Chema y Emilio Arias. También jugaron Diallo y Luis Gómez. Jaén Rugby (32): Ramos, Gabba, Raya, Aaron Doyle, Cano, Mesropian, Juan Castro, Tuitupou, González, Camacho, Enrique, Carlos Castro, Scaldaferri, Gabriel López y Víbora. También jugaron Romero, Mulero, Burnett, Berón, Real y Javier López. Árbitro: David David Chehregosha. Expulsó temporalmente a Rivero (min. 49) por parte de URA, así como a Ramos (min. 13), Gabba (min. 40+1) y Doyle (min. 76) por parte de Jaén Rugby. Expulsó definitivamente a Raya (min. 24 y min. 40+5), así como a Mesropian (min. 40+4 y min. 73), ambos del XV jienense. Tanteo: 7-0, min. 9: ensayo de Chema transformado por Rivero. 10-0, min. 17: patada de castigo transformada por Rivero. 10-3, min. 20: patada de castigo transformada por Camacho. 10-8, min. 32: ensayo de Luis Alberto Enrique. 10-11, min. 83: patada de castigo transformada por Camacho. 17-11, min. 40+6: ensayo de Zalazar transformado por Rivero. DESCANSO. 22-11, min. 43: ensayo de Mono. 22-18, min. 53: ensayo de Scaldaferri transformado por Camacho. 22-25, min. 60: ensayo de Gabi López transformado por Camacho. 22-32, min. 65: ensayo de Mesropian transformado por Camacho. 27-32, min. 80+3: ensayo de Zalazar. 32-32, min. 80+7: ensayo de Castro. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de DHB, Grupo C, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante casi un millar de espectadores. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Buenas sensaciones de URA en un duelo equilibrado Rugby Playa en San Juan de los Terreros, Carboneras y Adra Tortugas de URA coronadas en España

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.