La ciudad de Almería celebra por todo lo alto el Día Mundial del Teatro

domingo 28 de marzo de 2021 , 10:07h

El concejal de Cultura, Diego Cruz, leyó el manifiesto que se redacta cada año para conmemorar la efeméride en la primera de las tres actividades organizadas por el Área con compañías almerienses







Este sábado, 27 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Teatro. Una efeméride a la que la ciudad de Almería se ha sumado un año más con pleno convencimiento, puesto que ni siquiera las limitaciones derivadas por la situación pandémica han conseguido evitar que la programación del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería preste una constante atención a las artes escénicas. Sin ir más lejos, este trimestre primaveral cuenta con una decena de propuestas que van de las estrellas rutilantes como Gabino Diego, Ana Belén o Imanol Arias, a lo mejor del independiente con Delicatessen y, cómo no, con el apoyo a las compañías almerienses, que han protagonizado el ciclo de actividades con motivo de dicha celebración.



El viernes por la noche, con ‘La Hija de la Generala’, con Mar Galera y José Pérez en el Teatro Apolo, el sábado por la mañana con triple sesión de cuentacuentos con títeres de Escenalia en la Biblioteca Central José María Artero, y el sábado por la noche, en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) con la obra ‘Nunca El Silencio’ de La Confluencia.



Fue precisamente antes de la obra que inauguraba este programa conmemorativo cuando el concejal del Área de Cultura, Diego Cruz, acompañado por Asociación de Profesionales y Empresas Productoras de Artes Escénicas de Almería, ‘Farándula’, leyó el mensaje-manifiesto que cada año el Instituto Internacional del Teatro encarga a un trabajador del sector, tarea que este año ha realizado la actriz inglesa Helen Mirren.



“Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas, técnicos, tramoyistas y para las mujeres y hombres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad económica. Puede ser que esta situación de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir esta pandemia con dignidad”, dice el arranque del mensaje, para concluir, “la impulsión creativa de los escritores, de los diseñadores, de los cantantes, de los actores, de los músicos y de los directores, no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo”.



Diego Cruz señaló sobre las tablas del Apolo que “pese a la difícil situación que está viviendo la cultura, sólo en la programación de primavera del Área tenemos una decena de propuestas teatrales, porque Almería es Cultura, en la ciudad de Almería sí hay Cultura y es Cultura Segura”, destacó ante los aplausos del público que, a continuación, disfrutó de la obra protagonizada por Mar Galera.





Tres propuestas almerienses

Protagonizada por Mar Galera y José Pérez, ‘La Hija de la Generala’ se trata de una obra inspirada en la Guerra de la Independencia Española contra los franceses, con el único objetivo de entretener y hacer reflexionar al ritmo de la música y sin perder nunca la alegría. Las intervenciones musicales como “La mazurca de las sombrillas”, “Que soy la más linda”, “Caballero de Gracia”, “Con las bombas que tiran” y “Ya verás cuando me ponga” ponen la guinda al espectáculo, fruto de la pluma de un autor emergente de gran talento como Manuel Ballesta y dirección de Alberto Alfaro.



La segunda de las citas ha estado destinada a los niños y niñas de la casa y ha sido con una maratón de cuentos teatralizados, a cargo de Escenalia, en la Biblioteca Central José María Artero, con tres franjas horarias divididas por edades. ‘¿Qué hace un cocodrilo por la noche?’, de 1 a 3 años, ‘El Gallo Kirico’, de 4 a 6 años, y, finalmente, ‘La sopera y el cazo’, de 7 a 9 años. Todo ello con el buen hacer y la experiencia de Antonio Fernández y su equipo y, por supuesto, su colección de títeres.



La tercera de las propuestas, también en sábado, la obra ‘Nunca El Silencio’, que hace un recorrido por la vida de Conchita Robles, la actriz asesinada en el Teatro Cervantes en 1922, a cargo de La Confluencia. Se trata de un texto adaptado de un cuento del mismo título de Mar de los Ríos. En este caso en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). “Apostaste y luchaste por una nueva vida con dignidad y eso siempre es ganar, Concha Robles. Nunca el silencio”. Con la frase de Carmen de Burgos, otra luchadora almeriense por los derechos de la mujer, se presenta la obra, protagonizada por Leticia del Valle y que mezcla danza, flamenco y teatro, con dirección de Ascensión Rodríguez.