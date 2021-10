Deportes La solidaridad vuelve a Alborán Golf con el XVII Torneo de Proyecto Hombre viernes 29 de octubre de 2021 , 16:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los fondos recaudados se destinarán a desarrollar distintos proyectos para tratar y prevenir adicciones



La solidaridad volverá a reinar en el campo municipal Alborán Golf con la celebración del XVII Torneo de Proyecto Hombre, que se celebrará el próximo 7 de noviembre. La competición regresa a El Toyo con una nueva edición, después de que el pasado año fuera uno de los eventos que sí pudieron organizarse con las respectivas restricciones.



La presentación del torneo se ha llevado a cabo en la jornada de hoy con la presencia del concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, el director del campo municipal Alborán Golf, Patxi Venegas, la presidenta de Proyecto Hombre, Mercedes Vico, y responsable de eventos y prevención de la entidad, Quique Gonzálvez.



Carlos Sánchez ha destacado el alto número de participantes “en una jornada lúdica, divertida y solidaria” para seguir apoyando la prevención y el tratamiento de adicciones. Asimismo, ha explicado que es “una de las citas más esperadas para los amantes del golf” que con el trabajo de los voluntarios “ya se ha convertido en un evento consolidado del calendario”.



Quique Gonzálvez ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y de Patxi Venegas y ha recalcado que el objetivo es “seguir desarrollando los programas de prevención en la provincia y visibilizarse ante la sociedad de almeriense a pesar de que hayan cambiados los perfiles” de las personas afectadas.



Mercedes Vico ha tenido palabras de agradecimiento para el Consistorio y el campo de golf por su “disponibilidad y generosidad durante 17 años”. Por otra parte, ha explicado que el torneo “es muy importante para nosotros porque es la única acción que hemos podido hacer durante dos años y supone un aliciente muy grande por la visibilidad y los recursos con los que podemos contar”. También ha agradecido la colaboración de las empresas implicadas y voluntarios.



La competición de Proyecto Hombre se ha convertido en una de las citas tradicionales del calendario deportivo. De hecho, es el torneo de carácter benéfico con más años de antigüedad que se celebra en estas instalaciones municipales. Como ha sido costumbre, los fondos recaudados se destinarán a desarrollar los distintos proyectos que Proyecto Hombre tiene en marcha y son fundamentales en la prevención y el tratamiento de personas con diferentes adicciones.



La intensa jornada arrancará a las 9 de la mañana con unos 100 participantes, una cifra que se ha venido consolidando en las últimas ediciones, incluida la de 2020. Tres categorías masculinas y una femenina completan los cuadros de una competición en la que, independientemente del resultado final, la solidaridad será la gran protagonista.



En este sentido, el torneo contará con numerosos premios para los participantes, lo cual ha sido posible gracias a la labor que desempeñan los voluntarios de Proyecto Hombre para captar empresas colaboradoras y aumentar los atractivos del evento.





Año récord

Lo cierto es que Alborán Golf está viviendo un año de cifras récord y ya se sitúa por encima de los datos registrados antes de la pandemia. En el mes de octubre se han superado la ocupación del mismo mes en 2019, alcanzando unos niveles muy elevados y consiguiendo que 2021 sea el mejor año desde la apertura del campo en 2005.



Con una media de 190 salidas diarias, Alborán Golf se consolida como una opción preferente y encara el final de año con grandes expectativas para iniciar un 2021 que será clave para que la recuperación sea más sólida. Carlos Sánchez ha informado que en octubre “vamos a estar en torno a las 6.000 salidas”, por lo que ha felicitado al director de Alborán Golf, Patxi Venegas, por el trabajo realizado para seguir captando jugadores.



