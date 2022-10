Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar La consejera de Agua destaca la contribución del ‘Plan SOS’ al crecimiento de Andalucía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo pide al Parlamento que se pronuncie en contra de unos PGE “discriminatorios para el sur de España”

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado hoy en el

Parlamento que el ‘Plan de Soluciones y Obras ante la Sequía (SOS)’ y la apuesta del Gobierno andaluz

por aprovechar “todas las posibilidades hídricas” contribuyen a que Andalucía “no se pare y siga

creciendo”. Al respecto, ha agradecido que Juanma Moreno sea un presidente “valiente” que ha

impulsado un proyecto que influye positivamente en la actividad de “nuestros agricultores y nuestro

turismo”, así como en la garantía de abastecimiento de agua a los andaluces.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Crespo ha subrayado que la Junta se está implicando

incluso en cuestiones hídricas que son competencia de otras administraciones. A modo de ejemplo, se ha

referido a su labor “auxiliando a los municipios” en el ámbito del abastecimiento y al respaldo que brinda a

los agricultores andaluces al ofrecerse a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para, “a pesar de

no ser su cuenca”, impulsar los tratamientos terciarios de las depuradoras que permitan a los regantes

aprovechar las aguas regeneradas movilizadas en esta zona. Esta colaboración está condicionada, como

ha apuntado la consejera, a que el Estado conceda “definitivamente a los regantes de la cuenca del

Guadalquivir” los 20 hm³ de aguas regeneradas que contempla el plan de esta demarcación hidrográfica y

que actualmente están aprobados “en precario”.

La responsable de Agua ha subrayado que “el presidente de la Junta cumple y se adelanta a los tiempos”,

recordando que Andalucía cuenta ya con dos decretos de sequía que suman medidas por valor de 141

millones de euros. Al hilo de esta cuestión, ha comentado con los parlamentarios que el Ejecutivo

autonómico “pronto traerá a esta Cámara el tercer decreto de sequía mientras que el Estado ha hecho

solo uno con 9,6 millones de euros a pesar de tener competencias en el 67% del territorio andaluz”.

Asimismo, Carmen Crespo ha destacado que el proyecto de presupuesto del Gobierno andaluz para 2023

contemplará un aumento del 24,5% en materia hídrica, una apuesta firme de la Junta que contrasta con la

actitud del Gobierno central, cuyos “presupuestos hídricos para Andalucía bajan un 11,5%”.

Entre otras actuaciones a futuro, la titular de Agua ha apuntado que la Consejería continuará solicitando

más recursos para “seguir adelante” en la mejora de la depuración de los municipios menores de 5.000

habitantes y en las labores encaminadas a evitar fugas de agua en municipios con menos de 20.000

habitantes, ya que considera “fundamental” actuar en este último ámbito. Además, ha comentado que el

‘Plan SOS’ apuesta por el abastecimiento y ha explicado que la Junta respaldará la conexión de los

regadíos con las depuradoras cuyas tratamientos terciarios permitan aprovechar las aguas regeneradas;

seguirá avanzando “en la mitigación de riesgos de inundaciones” con actuaciones en “200 kilómetros más

de restauración de cauces en ríos y ramblas”; y apostará por la “coeducación de los escolares” mediante

una campaña de concienciación en los colegios que ponga de relieve la importancia de utilizar el agua de

forma responsable.



