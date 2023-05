Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La consejera, “satisfecha” del papel de la Junta para desbloquear la obra histórica de Rules lunes 08 de mayo de 2023 , 21:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo ha pedido durante la reunión “celeridad” para el Desglosado 3, que va retrasado y no estará hasta julio La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión esta tarde en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en Madrid, con el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con regantes de la provincia de Granada para constituir la comisión técnica en la que se abordará el proyecto de las conducciones de Béznar-Rules. Crespo se ha mostrado “satisfecha” del papel de la Junta de Andalucía para desbloquear la que ha calificado como “una obra histórica” y que ha quedado patente en la reunión de hoy. La consejera de Agua ha subrayado que, “pese a tratarse de una actuación de competencia estatal, y tal y como nos comprometimos por escrito con los regantes, hemos hecho un esfuerzo importante, por los agricultores y vecinos de la provincia de Granada, y hemos incluido 15 millones de euros en el III Decreto de Sequía para desbloquear los desglosados 3 y 9 de las conducciones de la presa de Rules”. La consejera ha incidido, no obstante, en que “hay que darle la máxima celeridad al proyecto de obra del Desglosado 3”, que según ha informado el Ministerio no previsto hasta julio y, por tanto, va retrasado. Carmen Crespo ha explicado que “lo ideal hubiera sido que este convenio ya recogiera tanto el Desglosado 9 como el 3”. No siendo posible, lo que ha pedido es “la máxima celeridad” para poder firmar, como han hecho con el 9, un acuerdo de las mismas características. Carmen Crespo ha subrayado la importancia de sendos desglosados tanto para el abastecimiento como para el riego en la provincia de Granada. Por otra parte, la consejera ha hecho hincapié en que “se debe continuar y seguir avanzando, dada la importancia de esta actuación, en la redacción del resto de desglosados en los que se divide la obra”. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha estado acompañada en la reunión de trabajo por el secretario general de Agua de la Consejería, Ramiro Angulo, así como por la directora general de Recursos Hídricos de la Consejería, Susana Benavides, y el delegado de la Junta de Andalucía en Madrid, el granadino Vicente Azpitarte. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

