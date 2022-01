Alcaldes socialistas de toda la provincia claman contra Moreno Bonilla ante el deterioro de la sanidad pública andaluza

martes 18 de enero de 2022 , 19:45h

Regidores socialistas de toda la provincia, adheridos a la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en Defensa de la Sanidad Pública, se han concentrado esta tarde ante la sede de la Junta de Andalucía en Almería para exigir al Gobierno andaluz que ponga solución al “drama diario” que se vive en las puertas de los centros de salud y en las urgencias de los hospitales. Los alcaldes han clamado contra el deterioro que ha sufrido la sanidad pública en la provincia desde la llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta, advirtiendo de que la situación actual no es achacable a la pandemia, sino a decisiones políticas tomadas por el presidente andaluz para “beneficiar a intereses privados”.

Los alcaldes de Fiñana, Cuevas del Almanzora, Viator y Lubrín –Rafael Montes, Antonio Fernández, Manuel Jesús Flores Malpica y Domingo Ramos– han sido los encargados de dar lectura a un manifiesto en el que se ha recordado el “profundo deterioro” que ha sufrido el sistema público de salud en Andalucía y que se ha “cebado especialmente en la atención primaria, con cierre parcial y restricciones en numerosos centros de salud, de modo aún más acusado en el ámbito rural”.

“La sanidad pública en Almería no puede dejar ver pasar ni un solo día más en el que la atención telefónica siga siendo imposible, como es actualmente, porque nadie responde las llamadas; Salud Responde, como Moreno Bonilla, no responde”, han lamentado los alcaldes, quienes han defendido que la atención “debe ser presencial de forma prioritaria e inmediata, cuando se necesita, y no 15 días después, como está sucediendo”. Además, también han exigido la apertura inmediata de la totalidad de los consultorios que a fecha de hoy están cerrados en muchas localidades de la provincia.

Los regidores han subrayado que la radiografía actual del sistema sanitario en Almería es “muy preocupante”, con “centros de salud y el servicio ‘Salud Responde’ totalmente colapsados y con insuficiencia de profesionales, urgencias de los hospitales saturadas, áreas de atención cerradas, personas haciendo colas durante horas para conseguir una cita con su médico semanas después, sin poder hacerse test, con los enfermos crónicos y graves olvidados y la lista de espera para especialidades que se ha disparado un 20%”, han detallado.

“Como alcaldes y alcaldesas, nuestros problemas y prioridades son los mismos que los de nuestros vecinos y vecinas y no vamos a contemplar impasibles el sufrimiento de la gente que no puede ir a su médico”, han advertido.

Los responsables municipales han hecho especial hincapié en que la emergencia sanitaria que padece Andalucía “no se puede esconder detrás de la pandemia” y han mantenido que al Gobierno de Andalucía “no le falta dinero para mantener la sanidad pública”, sino “voluntad política”, lo que “se manifiesta, por un lado, en haber permitido el deterioro y el colapso de la atención primaria, tras haber dejado en la calle a 8.000 profesionales, de los cuales en torno a 800 han sido despedidos en la provincia de Almería, mientras que, por otro lado, se ha incrementado el dinero destinado a la sanidad privada, aumentando los conciertos un 43%”.

Ante esta situación, los alcaldes han reclamado que se incorporen urgentemente los profesionales sanitarios necesarios para garantizar la atención primaria y se reabran los hospitales cerrados, como es el caso del de la Cruz Roja. Asimismo, han exigido que se modernice y amplíe la red de centros de salud; que se refuercen los equipos de salud pública y aumenten las unidades de salud mental; que se favorezca un entorno laboral y profesional “atractivo” para que los profesionales sanitarios no busquen salidas laborales fuera de Andalucía; y que se mejore la financiación del sistema sanitario público andaluz progresivamente, hasta llegar a un incremento de al menos un 20%. “Basta ya de cuentos y recortes; la ciudadanía ya está harta, queremos respuestas”, han reivindicado.