Economía Ampliar La contratación en hostelería en Andalucía crece un 40% este año jueves 14 de julio de 2022 , 12:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El incremento de la contratación se sitúa en Andalucía 28,3 puntos por debajo de la media nacional Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, ha analizado el comportamiento del mercado laboral en el sector de la hostelería durante estos primeros seis meses del año. Para ello, ha comparado las cifras proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde hace diez años. Randstad destaca que en Andalucía se firmaron 354.760 contratos en hostelería durante el primer semestre del año, frente a los 251.907 registrados el año pasado, lo que se traduce en un crecimiento del 40,8%, 28,3 puntos porcentuales inferior a la media nacional (69,1%). El volumen de contratos registrado en Andalucía supone el 21,8% del total que se han rubricado en España, convirtiéndose en la comunidad con mayor número de firmas en hostelería. Contratación en hostelería durante el primer semestre según comunidad autónoma En lo que se refiere a provincias, Málaga ha sido donde se han registrado más contratos en el sector de la hostelería, 85.484 firmas, un 68,5% más que el verano pasado, seguida por Sevilla, con 71.827 (un 64% más), Cádiz, con 65.379 (18,4%), Granada, con 33.954 (44,3%), Huelva, con 27.219 (0%), Córdoba, con 25.963 (46,2%), Almería, con 23.425 (39,8%) y, por último, Jaén, con 21.509 firmas (27,2%) La campaña de verano generará más de 100.000 contratos en Andalucía Las expectativas del sector, por lo tanto, son positivas, teniendo en cuenta además las recientes previsiones de contratación elaboradas por Randstad de cara a la campaña de verano. De este modo, prevé que la campaña de verano generará 103.250 contratos en Andalucía, un 2,4% menos que en 2021, cuando se firmaron 105.754. La caída experimentada en la comunidad será dos décimas más acusada a la media nacional (-2,2%). A nivel provincial, Cádiz, con 21.430 contratos; Sevilla, con 20.610 firmas, y Málaga, con 19.450, liderarán los volúmenes de contratación en Andalucía, seguidas por Jaén (10.050), Granada (9.140), Almería (9.090), Córdoba (6.840) y Huelva (6.640). En lo que se refiere a variación con respecto al año pasado, Huelva y Córdoba lideran los incrementos en la contratación, con un 8,2% y un 5,1% respectivamente, seguidas por Jaén (0,6%) y Almería (0,2%). Ya registrando caídas se sitúan Málaga (1,6%), Granada (1,9%), Cádiz (-3,6%) y Sevilla (9,3%). 1,6 millones de firmas en hostelería a nivel nacional A nivel nacional, la hostelería ha generado 1.625.227 contratos, lo que supone un crecimiento del 69,1% con respecto al mismo periodo de 2021, cuando se firmaron 960.984 contratos. El alivio de las restricciones sanitarias y la recuperación de la confianza han mejorado sustancialmente las cifras de contratación en un sector que no superó el millón de firmas en este periodo en los años 2020 y 2021. Evolución de la contratación durante los primeros semestres en hostelería Revisando la serie histórica de los últimos diez años, destaca que la cifra de contratos en hostelería ni ha dejado de crecer en los primeros semestres, hasta alcanzar los 2,2 millones en 2019. La irrupción de la pandemia provocó un desplome del 58,7% en 2020. El año siguiente, este volumen apenas creció un 4,2%, mientras que el incremento verdaderamente notable tuvo lugar en este 2022, al incrementarse un 69,1%. “Estos volúmenes nos señalan de nuevo que el sector de la hostelería es un auténtico motor para el empleo de nuestro país y, por ende, para la economía española” recuerda Valentín Bote, director de Randstad Research. Según Valentín Bote, “este volumen de contratación es especialmente significativo tras la aprobación de la reforma laboral, ya que el número total de contratos se ha visto reducido por las nuevas fórmulas y por la dinámica de contratación indefinida que ha introducido la nueva normativa”. Las previsiones de contratación de Randstad señalan que, a nivel nacional, la campaña de verano generará 499.380 contratos los sectores de comercio, transporte, turismo, hostelería y entretenimiento. Baleares y Canarias lideran los incrementos de la contratación El estudio de Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad donde se han firmado los contratos. Los dos archipiélagos lideran los incrementos de la contratación en el sector hostelero del país. En concreto, un 238,9% en el caso de Canarias, y un 174,9% en Baleares, seguidos por Catalunya, con un crecimiento del 105,7%. Ya con incrementos menores al 100%, aunque aún por encima de la media nacional (69,1%), se encuentran Aragón (96,5%), Euskadi (83,5%), la Comunidad de Madrid (83,1%), Castilla y León (80,4%) y La rioja (78,2%). Con crecimientos por debajo de la tasa nacional se encuentran Navarra (65,5%), Galicia (60%), la Comunitat Valenciana (57,7%), Asturias (47,9%) y Andalucía (40,8%). Los incrementos de la contratación en hostelería más moderados tuvieron lugar en Cantabria (33,4%), Castilla-La Mancha (30,1%), la Región de Murcia (18,8%) y Extremadura (17,4%). En lo que a provincias se refiere, los mayores incrementos de la contratación en hostelería durante el primer semestre (todos ellos por encima del 100%), se registraron en Las Palmas (248,6%), Tenerife (228,7%), Barcelona (146,2%), Burgos (119,6%), Teruel (114,4%) y Segovia (105,9%). Por su parte, los crecimientos más bajos, por debajo del 20%, tuvieron lugar en Cádiz (18,4%), Ciudad Real (16,5%), Badajoz (11,3%), Albacete (10,2%). En la provincia de Huelva apenas hubo variación con respecto a 2021. Andalucía, Catalunya y Valencia firman la mitad de los contratos en hostelería Por otro lado, Randstad destaca que, durante estos seis primeros meses, Andalucía (con 354.760 contratos), Catalunya (213.708) y la Comunitat Valenciana (176.440) han firmado cerca de la mitad (45,8%) de todos los contratos que se han firmado en el país. Las siguen la Comunidad de Madrid (173.779), Canarias (111.979), Baleares (96.469), Castilla y León (77.713), Galicia (75.335), Castilla-La Mancha (61.457), Euskadi (57.705), la Región de Murcia (56.554). Ya con volúmenes más discretos, por debajo de las 50.000 rúbricas, se encuentran Aragón (40.418 firmas), Extremadura (37.568), Asturias (34.847), Cantabria (24.775), Navarra (18.235) y La Rioja (10.096). La mitad de los contratos fueron firmados por trabajadores de entre 25 y 45 años Randstad también ha tenido en cuenta aspectos como el sexo y la edad de los firmantes de contratos en la hostelería. En este sector, la distribución por géneros es bastante similar. Durante este verano, las mujeres firmaron el 54,4% de los contratos (883.513), mientras que los hombres firmaron el 45,6% restante (741.714). Incrementos de la contratación en la hostelería según edad En cuanto a la edad de los firmantes de contratos en este sector durante el verano, cerca de la mitad (48,9%) tienen entre 25 y 45 años. El otro segmento más numeroso es el de los menores de 25 años (28,9%), seguido por el de los mayores de 45 (22,3%). Con respecto al año pasado, el mayor incremento se ha dado entre los menores de 25 años, un 78% más, seguido de cerca por el de los mayores de 45, con un crecimiento del 77%. Por su parte, el colectivo de entre 25 y 45 años se incrementó en un 61%. Escasez de talento, un peligro para el sector A pesar de las buenas cifras, se detectan ciertos problemas por parte de las empresas de hostelería para encontrar profesionales, en especial en momentos de gran actividad para el sector, como esta campaña estival, y en lugares con alta demanda. Para evitar esta escasez de talento, que tanto lastra la recuperación de las empresas y por ende, la de la economía nacional, es fundamental que las empresas sean conscientes y den respuesta a lo que demandan los profesionales. Precisamente, el informe Randstad Employer Brand Research, dedicado a conocer aquellos requisitos que los trabajadores valoran más a la hora de trabajar en una empresa, señala que, tras el salario, los candidatos buscan cada vez más las posibilidades de conciliación, seguida por una serie de factores que tienen más que ver con la calidad de vida, como el ambiente de trabajo, la seguridad laboral y el desarrollo profesional, entre otras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.