La cuestiÃ³n econÃ³mica de cara a 2023

S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión La cuestión económica de cara a 2023 Aixa Almagro M�s art�culos de este autor Por viernes 30 de diciembre de 2022 , 09:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante los últimos años, España ha experimentado una rápida transformación económica en algunos elementos, pero no en todos, por lo que no parece que esto apunte a generar congrencias. Las principales medidas tomadas por el gobierno para impulsar el crecimiento han seguido la recomendación de la Comisión Europea de reformas estructurales, pero eso solo ha sido sobre el papel, porque los fondos no llegan al empresariado. La idea ha sido la de mejorar la situación económica de España a medio y largo plazo, con el objetivo de lograr una economía diversificada, más competitiva y orientada al mercado... porque el papel lo aguanta casi todo. Si bien la recuperación económica de España ha sido un hecho destacado durante los últimos años, la realidad sigue siendo desigual. Los datos macroeconómicos muestran que el crecimiento es moderado, con elevados niveles de desempleo y una alta tasa de deuda. Sin embargo, el gobierno de España espera que la situación mejore significativamente en 2023, y a ello fían sus más polémicas medidas políticas. En 2023, el gobierno de España espera que el crecimiento económico se recupere, alcanzando una tasa anual del 2,6% en 2023. Además, espera que el desempleo caiga gradualmente hasta situarse al final del año. Por otro lado, el déficit público se mantendrá en niveles relativamente estables, alrededor del 4% del PIB. La deuda pública, por su parte, seguirá al final del año por encima del 100% del PIB. A pesar de la mejora prevista, el gobierno de España sigue apostando por la reforma de su economía. Se espera que el gobierno continúe aprobando reformas destinadas a aumentar la competitividad, reducir la alta tasa de desempleo y mejorar el clima empresarial, lo que no parece probable reuniéndose con solo una de las partes, o escuchando solo a una cuando se sientan todas. Es la primera vez que el el llamado diálogo social, el Gobierno toma partido explícitamente por un lado de la mesa en vez de ejercer de mediador... en realidad ejerce de agitador (o agitadora). Además, se esperan medidas destinadas a reducir los costes laborales asociados a la contratación, aumentar la flexibilidad laboral y mejorar el acceso a los créditos bancarios, insistimos que ese es el mensaje, porque la realidad es justo la contraria, comenzando por la subida del salario mínimo, el aumento en la cuota de los autónomos de modo brutal, y los costes generales de la Seguridad Social. En general, el gobierno de España espera que la situación económica a finales de 2023 sea mucho mejor que en los años anteriores. El objetivo principal es conseguir una economía diversificada, más competitiva y orientada al mercado. Si bien la recuperación económica no será inmediata, la situación se prevé mejor que en años anteriores. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 6 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)