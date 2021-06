Capital La cultura de las motos se vivirá en Almería con el ‘Biker South Fest’ sábado 19 de junio de 2021 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, presenta el evento, que se desarrollará en un entorno de película junto a las ‘Cuevas de Conan’



La cultura de la moto está vinculada al cine, con maravillosas películas donde este medio de transporte ha sido el protagonista. Por eso, se ha elegido un entorno cinematográfico para la presentación hoy, sábado, de la ‘Biker South Fest’, el Paseo de la Fama, donde brillan las estrellas que han rodado en Almería, y también en una localización mítica, como es la parte alta de la Rambla junto a las Cuevas donde se rodó ‘Conan’, se desarrollará el evento los días 4 y 5 de septiembre de 2021.



El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha presentado el evento motero, manifestando que “las motos custom son un estilo de vida, con la Harley-Davidson como icono mundial, y van asociadas a la libertad, el rock y la amistad. Y su transformación es todo un arte, donde influye tanto la mecánica como la estética. En el marco de ‘Almería Tattoo Convention’, que se celebra en el Teatro Cervantes, hemos querido presentar la ‘Biker South Fest’, un evento que se desarrollará por primera vez en Almería el 4 y 5 de septiembre, y esperamos la presencia de aficionados de toda España y también de Europa. Es una cultura que queremos dar a conocer a los almerienses”.



‘Biker South Fest’ reunirá más de 50 expositores de profesionales dedicados especialmente en la transformación de las motos, que exhibirán sus trabajos en un concurso, donde habrá diferentes categorías que valorarán el arte de los constructores de motos custom. A su alrededor habrá conciertos de rock, conferencias, mercadillo de piezas de mecánica, zona de acampada, educación vial para los niños, carrera de vespinos, etc.



El evento motero está organizado por Bobber Garage y Red&White Entertainment. Marcos Aparicio, socio de Bobber Garage, afirma que “cada vez existe mayor afición a las motos custom en Almería, y será una oportunidad para que se den a conocer los constructores de motos de la provincia”. Por su parte, Pedro Verde, de Red&White Entertainment, añade que “será todo un espectáculo, está pensado para toda la familia e incluso habrá una representación cinematográfica con motivo de celebrarse junto a las Cuevas de Conan”.



La presentación, frente al Teatro Cervantes y en el marco de ‘Almería Tattoo Convention’, con la exposición de varias motos custom, ha levantado gran expectación entre los almerienses que paseaban por el centro de la ciudad. Un estilo de vida, un arte, la cultura de la libertad, la carretera y el rock, que llegará a Almería en el mes de septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

