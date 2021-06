Sucesos Los Bomberos sofocan un incendio en cinco contenedores en la calle Granada sábado 19 de junio de 2021 , 17:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la tarde de ayer procedieron a rescatar un caballo tras caer a una zanja





Bomberos del Servicio Extinción de Incendios de Almería han sofocado, sobre las 5.30 horas de hoy, un incendio en cuatro contenedores de residuos orgánicos y uno de vidrio ubicados en la calle Granada, 97, afectando las llamas también a la fachada de un edificio, al escaparate de un establecimiento comercial y a un vehículo estacionado. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, aunque el acto vandálico sí provocó un gran susto a los vecinos.





Rescate de un caballo

Por otra parte, a las 17.50 horas, de ayer viernes, una llamada del 092 alertó a los Bomberos de que un caballo se encontraba atrapado sobre la estructura del carruaje que llevaba enganchado, a la altura del paraje Agua Fresca, de La Cañada. Dos dotaciones se desplazaron al lugar, donde comprueban que habían caído a una zanja, por lo que procedieron, primero, a la liberación del equino de la estructura del carruaje y posteriormente a su rescate y evacuación a la calzada con ayuda de un coche escala. El animal presentaba, aparentemente, solo heridas superficiales, por lo que también acudieron dos veterinarios del Ayuntamiento de Almería.

