Capital Protocolo para poner la mesa de Navidad miércoles 22 de diciembre de 2021 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Montoya ofrece las claves para cuidar cada detalle en las reuniones festivas en la penúltima Jornada Gastronómica Las Jornadas Gastronómicas han encarado la despedida del año 2021 con un formato diferente que, más allá de los fogones, ha permitido conocer algunas claves de cara a las reuniones de Navidad. En este caso, la chef Carmen Montoya ha compartido distintos consejos y detalles enfocados a la decoración de las mesas en estas fechas. La actividad está organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. Se trata de una iniciativa que se viene desarrollando desde junio y culminará la presente edición el próximo 29 de diciembre. La preparación de los encuentros de Navidad trasciende del menú y quienes forman el elenco de comensales. Por ello, esta jornada ha tratado aspectos tan importantes como el protocolo, la etiqueta y la decoración que habitualmente quedan en un segundo plano, pero son esenciales en la presentación de la mesa en determinadas ocasiones. Cómo distribuir la mesa, la decoración según las características de la reunión, el protocolo en el servicio, el lenguaje de los cubiertos o el cambio de la copa de vino son algunos de los aspectos que se han puesto de manifiesto. Ha sido una jornada en la que, en contra de lo habitual, las recetas no han sido las grandes protagonistas. Por otra parte, las jornadas llegarán a su fin el próximo 29 de diciembre con una sesión de recetas festivas para los pequeños de la casa. Las inscripciones ya está abiertas y pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

