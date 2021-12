Ciudadanos vuelve a reclamar soluciones para evitar perjudicar al acuífero de Almería

miércoles 22 de diciembre de 2021 , 15:40h

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha valorado durante el pleno celebrado hoy la rectificación del equipo de Gobierno del PP sobre la «decisión errónea» adoptada en julio de 2020, cuando se aprobó el ‘tarifazo’ del 20% en el recibo del agua para todos los almerienses. «En aquel pleno, el PP defendió que esta subida era muy necesaria, y se modificó la ordenanza con el voto a favor del edil no adscrito y del PP. El resto (Cs, PSOE, Vox y Podemos) votamos en contra. Les pedimos insistentemente que reconsideraran su postura, pero ustedes no hicieron caso, y nos obligaron a toda la oposición a ponernos de acuerdo para reclamar un pleno extraordinario para debatir este asunto. Hoy, después de año y medio, me alegra comprobar que reculan ustedes con respecto a la subida del 20%, y en su lugar, traen la subida con respecto al IPC, cosa que vemos lógica para dar cumplimiento a los pliegos contractuales».

Así se ha manifestado Cazorla durante el debate de la modificación de las ordenanzas de prestación patrimonial con carácter público no tributario por suministro de agua potable y alcantarillado. Como ha explicado el edil liberal, «el presupuesto del año que viene contempla dos millones de euros para que no suba el 20% de la factura del agua, porque 2022 es un año preelectoral, y no quieren ustedes ponerse a la gente en contra. Veremos qué ocurre tras las elecciones de 2023», ha dicho, recordando también «además hay que pagar la sanción por sobreexplotar el acuífero del Poniente». «Ustedes van a seguir sacando agua del acuífero del Bajo Andarax, que también está sobreexplotado, y secando así los pozos y norias de miles de familias de la Vega de Almería, y siguen sin hacernos caso cuando pedimos que se haga la obra pertinente para que la extracción sea directamente desde el mar, y pedir fondos a la UE para abaratar los costes, logrando así que a los almerienses nos cueste menos todo esto», ha insistido Cazorla, recordando también que «mientras tanto, se está vertiendo agua depurada al mar apta para riego con el conocimiento del equipo de Gobierno, en vez de hacer un embalse para almacenar ese agua para los regantes».

En cuanto a la modificación de la ordenanza de la limpieza, Cazorla ha afirmado que es necesario tomar medidas para mejorar la limpieza de la ciudad, que es «una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento». «La percepción ciudadana es que todos los barrios de Almería están demasiado sucios. Nosotros apoyamos esta modificación con la que, entre otras cosas, se pretende hacer obligatorio que haya papeleras en terrazas y veladores. Esto nos parece bien siempre y cuando el sector hostelero lo vea bien. Pero no es la solución al problema que tenemos; no basta para conseguir ese objetivo de tener una Almería limpia», ha valorado el concejal de Ciudadanos, recordando que «ya advertimos en su día que faltaban entre 25 y 30 trabajadores en el operativo especial de verano, y hasta 50 trabajadores los domingos. Y el resto del año, la ciudad sigue estando demasiado sucia, por lo que hay que hacer más. Nosotros ya propusimos la instalación progresiva de papeleras en la vía pública con recogida selectiva de residuos, así como más campañas de concienciación, sin olvidar nuestras denuncias de vertederos improvisados en diversos puntos de la ciudad, incluso junto a nuestro principal monumento, la Alcazaba, y que no se limpiaron hasta justo después de nuestra tercera denuncia, para vergüenza de turistas y vecinos».

Por último, Cazorla ha valorado los cuantiosos reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados en el pleno de hoy. «Como siempre, desde Ciudadanos diferenciamos entre las cuestiones sobrevenidas, y cuestiones que eran perfectamente previsibles. En 2021, la cifra es superior a los 3,2 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales, lo cual nos parece una barbaridad. En concreto, en este pleno vuelven a incluir gastos que se podían prever, y otros que no eran previsibles. Hay una evidente falta de gestión, porque traen facturas como servicios de vigilancia para actos culturales, algo que podía haberse previsto con anterioridad modificando el contrato a tiempo o creando uno nuevo. También traen más de 113.000 euros en concepto de mantenimiento de cámaras frigoríficas de los mercados de esta ciudad, donde se incluyen gastos trimestrales fijos que son previsibles, y que se pueden pagar con una cobertura contractual adecuada», ha trasladado, subrayando que «nuestro voto desde hace años es favorable cuando los gastos son previsibles, y es negativo o abstención cuando hubieran sido previsibles con una gestión adecuada». «El equipo de Gobierno del PP no puede echarnos la responsabilidad a los ediles de la oposición del pago a un proveedor que ni contratamos, ni gestionamos», ha sentenciado.