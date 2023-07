Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La dependencia Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 05 de julio de 2023 , 09:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Parecía que las elecciones anticipadas iban a ser un paseo militar para el PP y la derecha en general. La extrema izquierda y la izquierda extrema exhibían sus típicas rencillas, venganzas y purgas. Los pactos infames del sanchismo con lo peor del separatismo, los herederos del terrorismo etarra y el comunismo antisistema han hecho saltar los tornillos del maltrecho Frankenstein. Estos remiendos de desechos tratarán de recomponerse para salir en ayuda de un Pedro Sánchez, que no dudará en reeditar el modelo Frankenstein u otros monstruos como el Kraken o el bicho del pantano; da igual si los medios justifican el fin. Ahora a Pedro Sánchez no le interesa identificarse con la ultraizquierda comunista y abomina de okurrencias como la medida de regalar a los jóvenes una “herencia” de 20 000 euros. Esta es la propuesta estrella de Yolanda Díaz, pero le ha salido contestona la ministra Calviño. Ahora Pedro Sánchez se pone en modo sensato, estadista y alto dirigente de las Europas, y escenifica un esbozo de responsabilidad preguntando “¿de dónde va a salir la financiación”?, pues como siempre, de nuestros bolsillos. Eso sí, con el argumento de que sólo se saquea a los más ricos, y Sánchez no está dispuesto a incomodar al Ibex 35 porque, como bien le dijo a Ana Rosa “busco votos hasta debajo de las piedras”. Claro, luego pasa que si encuentra un alacrán va, celebra un pacto, y lo nombra vicepresidente tercero. Lo que no va explicar Pedro Sánchez es que la medida estrella de Yolanda era de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cuando Pedro y Pablo vencieron el insomnio celebraron un pacto con gran cantidad de medidas populistas, entre ellas, el proyecto “España 2050”. No sólo está vigente el embeleco 20-30, ya saben: cambio climático, bienestar animal, colapso energético… y a comer grillos machacados. También propuso Pedro Sánchez la “herencia universal” de 20 000 euros a los jóvenes y “jóvenas” que cumplan 18 años. O sea, los que puedan votar, y voten a los que les hacen un extraordinario regalo para que se olviden del esfuerzo, formación, sacrificio, aptitud, competitividad, excelencia… Y cuando se les acaben los 20 000 pavos qué harán; a quién se los van seguir pidiendo; de dónde van a salir los casi 10 000 millones euros para los 470 000 pipiolos que cumplen 18 añitos, a los que no se les insta a buscarse la vida y a encontrar un trabajo sino a depender como vasallos de un gobierno que quiere saquear a los padres para convertir a sus hijos en unos mantenidos, que quedarán eternamente agradecidos a los generosos gobernantes de la patria y de la “matria”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

