Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La deuda extrajudicial supone el 0,051% el presupuesto de la capital viernes 03 de noviembre de 2023 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería se ha defendido la gestión municipal y el uso “legal” de un procedimiento empleado en todas las administraciones públicas, el reconocimiento extrajudicial para poder resolver, excepcionalmente, cuando el procedimiento administrativo para un determinado gasto no se hace de manera ordinaria, cuando no existe crédito en una partida, cuando no existe un documento contable o cuando en la contratación no se ha seguido el procedimiento establecido. En este sentido, la responsable del Área de Economía, Vanesa Lara, ha justificado los reconocimientos extrajudiciales de crédito elevados a Pleno cumpliendo el compromiso que sigue el Ayuntamiento de Almería en su gestión diaria de “pagar aquellos servicios de prestan los proveedores”. En esta línea ha cifrado “en apenas un 0,051%, el porcentaje de deuda extrajudicial tramitado este año, sobre un gasto ejecutado de más de 204 millones de euros”. Carmen Aguilar actuó de portavoz por el PSOE y denunció que estos reconocimientos eran fruto de una gestión no previsora, al tiempo que cuestionó la legalidad del procedimiento y la falta de transparencia que supone actuar así. El equipo de Gobierno explicó todos los casos llevados a pleno para justificar la razón por la que se habían contratado servicios para ser pagados de este modo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

