La Diputación y Ayuntamiento de Carboneras se unen para la nueva edición de 'Jazzbegote'

martes 07 de septiembre de 2021 , 19:42h

La 15º edición del Festival 'Jazzbegote' que organiza el Ayuntamiento de Carboneras junto al área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería arranca este próximo sábado con la actuación de 'The Jump Club' en el Teatro Municipal 'Casa de la Música' a las 21,00 horas.



'Jazzbegote' nació hace 15 años y es "una de las citas jazzísticas más consolidadas del panorama provincial y un referente en el Levante almeriense", según ha recordado la Diputación en una nota.



Esta nueva edición presenta una programación variada y atractiva que abarca desde la música jazz dirigida al baile de 'The Jump Club', pasando por la música extremadamente sensible y sincera de 'Alicia Tamariz Quinteto' en su trabajo 'Aletheia' y llegando a 'Javier Navas Quartet' que junto a Enrique Oliver presentan 'Fresh Start' que supone la consolidación de un lenguaje propio, de una voz personal, tanto en las composiciones como en el sonido del grupo.



El cierre de este Festival correrá a cargo de la Clasijazz Big Band Profesional (CJBb PRO) con una nueva propuesta innovadora del colectivo que sigue avanzando en el estudio e investigación para la enseñanza y la promoción del jazz. Se trata de un proyecto piloto que reúne durante seis meses a 17 músicos de gran nivel de todo el país, conviviendo, ensayando, formándose y actuando de forma ininterrumpida.



El diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado la importancia de un evento que, por méritos propios, está incluido dentro del Festival Provincial 'We Love Jazz'. "Nos sentimos orgullosos de que Almería se haya convertido en tierra de jazz gracias al impulso de los artistas y creadores almerienses. Desde la administración provincial no podemos hacer otra cosa que promocionar esta disciplina artística y apoyar a los artistas almerienses".



En este sentido, ha puesto en valor la apuesta de Carboneras por 'Jazzbegote' al entender que "no hay un festival de jazz con más solera y renombre en el Levante almeriense que éste. Desde Diputación vamos a seguir a su lado para que pueda seguir creciendo, año a año, y siendo un elemento desestacionalizador del turismo que genera empleo y riqueza".



La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Carboneras, Vanesa Fuentes, ha mostrado su "satisfacción" ante una nueva edición de Jazzbegote que, según ha destacado, "se ha convertido en el Festival de Jazz más longevo y con más arraigo de la provincia gracias a la calidad y nivel de los grupos que han participado en sus 15 años de vida, que han conseguido la fidelización de un numeroso público".



En ese sentido, ha resaltado "la apuesta del Ayuntamiento por este evento, adaptado incluso el año pasado en los momentos más complicados de la pandemia para poder disfrutarse, y por la cultura como un atractivo que conlleva un destacado impacto económico".



"Estamos seguros de que la gran variedad de estilos de esta edición, con swing, una Big Band o jazz moderno, volverán a hacer las delicias de los amantes del jazz de la localidad y de la provincia que se desplazan hasta Carboneras", ha remarcado antes de asegurar que todo ello "es posible gracias a la colaboración y sinergias creadas con la Diputación Provincial de Almería, que vienen a engrandecer este festival".

