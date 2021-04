Almería La Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial visita los asentamientos ilegales viernes 23 de abril de 2021 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El objetivo es analizar la situación desde una perspectiva de derechos humanos y especialmente de lucha contra la discriminación racial La Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, Rita Bosaho, está visitando estos días los asentamientos de la provincia de Almería con el objetivo de analizar la situación desde una perspectiva de derechos humanos y especialmente de lucha contra la discriminación racial. La visita, que empezó el pasado miércoles 21 de abril y que finaliza hoy 23 de abril, también servirá, ha declarado Bosaho, “para elaborar un diagnóstico en temas laborales, educativos, de acceso a la vivienda, a la salud, trata de personas, servicios municipales y problemática de transporte”, a la vez que se trabaja con los diferentes actores, dando a conocer el servicio de atención a las víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y su teléfono gratuito 900203041, “con el fin de combatir la infradenuncia de la discriminación racial”. Bosaho ha mantenido reuniones con la Subdelegación del Gobierno en Almería, la Alcaldía de Níjar, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, Inspección de Trabajo, asociaciones de personas migrantes, asociaciones de empresarios y las entidades Cruz Roja Española, Cepaim y Andalucía Acoge, a los que agradece el apoyo prestado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.