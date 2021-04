Almería MITECO adjudica a Tragsa la prolongación del Paseo Marítimo de Almería viernes 23 de abril de 2021 , 17:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Según ha anunciado hoy el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, las obras tendrán una duración de 10 meses y contarán con un presupuesto de 2,1 millones de euros



La Dirección General de la Costa y el Mar dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha adjudicado al Grupo Tragsa las obras de prolongación del Paseo Marítimo de Almería. Los trabajos comenzarán en breve y contarán con un plazo de ejecución de 10 meses. Se prevé que puedan estar terminados en marzo de 2022. El presupuesto de ejecución será de 2.122.833,23 euros.



El Consejo de Estado se pronunció el pasado mes de octubre a favor de la rescisión del contrato adjudicado a la empresa CLM Infraestructuras y Servicios. La decisión culminó el proceso puesto en marcha por la Dirección General de la Costa y el Mar, que inició el expediente de rescisión de contrato después de que la mercantil abandonara las obras en diciembre de 2018.



Los trabajos para la recuperación ambiental del Delta del Río Andarax-Fase II que implican la ampliación del Paseo Marítimo de la capital fueron adjudicadas en junio de 2018 a CLM Infraestructuras y Servicios por 1,5 millones de euros, si bien la actuación salió a licitación por 2.462.310 euros, lo que supuso una baja cercana al millón de euros. Los trabajos tenían como fecha de fin de obras julio de 2019. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

